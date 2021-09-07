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Обвал криптовалюты Chia Coin вызвал хаос на вторичном рынке оборудования
Технологии
Обвал криптовалюты Chia Coin вызвал хаос на вторичном рынке оборудования
wikipedia.org  /  D-Kuru/CC BY-SA 3.0

Москва, 7 сентября. Китайская криптовалюта Chia Coin стремительно упала в цене. Еще в мае текущего года Chia стоила $1685, а уже в августе она упала до 212$. Сейчас она продолжает колебаться в районе этой отметки, пишет 4pda.com.

Благодаря этому на вторичном рынке существенно упали цены на комплектующие. Майнеры массово начали распродавать ставшее неликвидным оборудование — в первую очередь это SSD и HDD-накопители. Но стоит отметить, что такая покупка — не самое лучшее вложение сегодня. Связано это с риском их поломки из-за потенциального износа после интенсивной эксплуатации.

Добыча Chia предусматривает более чем активное использование накопителей. Для создания пула используется как твердотельный, так и традиционный диск большой емкости.

Как сообщают эксперты, срок эксплуатации терабайтного SSD в таком режиме составляет примерно 80 суток. Он изнашивается из-за постоянной перезаписи файлов большого объема. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют смотреть в сторону новых комплектующих при апгрейде дисковой системы.

Блокчейн Chia Network создал американский разработчик Брэм Коэн. Именно он причастен к созданию BitTorrent. Ранее Коэн заявлял, что для биткоина и другой криптовалюты, работающей на алгоритме Proof-of-Work (PoW), используется слишком много электроэнергии.

Chia Coin работает на алгоритме Proof-of-Space-Time. Дисковое пространство по такой системе используется как валидатор транзакций.

Пользователи, самостоятельно решившие предоставить личное дисковое пространство для поддержки сети, получают за это достойное вознаграждение.

Ранее сообщалось, как старые SSD продаются в Китае под видом новых.

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