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В России заразились коронавирусом еще 17 425 человек

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 11:47
Общество
В России заразились коронавирусом еще 17 425 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 7 сентября. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 17 425 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 7,1%. Зарегистрировано 795 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 17 243 пациента.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее сделал прогноз по динамике распространения коронавирусной инфекции на два года. Патоген будет циркулировать среди населения еще не менее полутора лет. Подъемы заболеваемости ожидаются в осенний и весенний периоды.

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