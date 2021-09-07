В России заразились коронавирусом еще 17 425 человек

Москва, 7 сентября. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 17 425 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 7,1%. Зарегистрировано 795 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 17 243 пациента.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее сделал прогноз по динамике распространения коронавирусной инфекции на два года. Патоген будет циркулировать среди населения еще не менее полутора лет. Подъемы заболеваемости ожидаются в осенний и весенний периоды.