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Багдасаров поставил Собчак на место после сравнения потерь США и СССР в Афганистане
Армия
Багдасаров поставил Собчак на место после сравнения потерь США и СССР в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 сентября. Сравнение потерь СССР и США в Афганистане не имеет смысла из-за абсолютно разных условий, заявил глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Так он отреагировал на слова телеведущей Ксении Собчак. Ранее она указала на то, что потери американского вооруженного контингента за 20 лет афганской операции составили всего 2,5 тысячи человек. При этом СССР за десять лет потерял в Афганистане порядка 15 тысяч бойцов.

Багдасаров решительно поставил Собчак на место после такого заявления. По его словам, советские и американские войска сражались в совершенно разных условиях. Так, СССР противостоял вооруженным формированиям, численность которых превышала 250 тысяч человек. Более того, боевиков активно поддерживали члены НАТО и другие страны.

«Только США в середине 80-х годов отправили около 700 миллионов долларов. Аналогичную помощь оказала и Саудовская Аравия, огромную финансовую помощь оказывали и другие страны», — напомнил эксперт.

Американские войска, в свою очередь, боролись с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), численность которого не превышала 70 тысяч человек. При этом ни одно государство в мире не оказывало талибам финансовой или военной поддержки.

«Смехотворно даже сравнивать вооружение талибов и вооружение моджахедов», — констатировал Багдасаров.

Последние подразделения Вооруженных сил США покинули Афганистан в конце августа, когда страну уже контролировали члены «Талибана». Как сообщает Infox, после этого американцы резко разочаровались в президенте США Джо Байдене.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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