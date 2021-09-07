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Эфир: Как хотят облагородить город петербуржцы — дворы, парки, дороги
Общество
Эфир: Как хотят облагородить город петербуржцы — дворы, парки, дороги
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Во вторник, 7 сентября, с 13:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная вопросам благоустройства Санкт-Петербурга.

Теперь каждый петербуржец может повлиять на благоустройство города. Для этого на страничке комитета по благоустройству Санкт-Петербурга «ВКонтакте» открыто голосование, по результатам которого будут выбраны территории, которые преобразятся в ближайшие три года.

Как комитет будет выделять приоритетные задачи?

Могут ли горожане повлиять на планы застройщиков и властей?

Как меняются запросы горожан на комфортную среду?

Как будут решать дорожные проблемы в новостройках? Стоит ли строить новые города или лучше развивать старые? 

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» отвечают:

  • Евгений Разумишкин, глава Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
  • Дмитрий Панов, координатор «Деловой России» в Санкт-Петербурге.

Гости студии также рассказывают, с какими проблемами сталкивается администрация города при проведении работ по благоустройству.

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петербург панов благоустройство благоустройство города городские пространства дмитрий панов разумишкин
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