Никас Сафронов объяснил, почему Волочкова достойна выступить на «Евровидении»

Москва, 7 сентября. Художник Никас Сафронов оценил идею отправить балерину Анастасию Волочкову на конкурс «Евровидение». Портретист объяснил, почему звезда может добиться успеха на песенном фестивале.

Балерина Анастасия Волочкова регулярно привлекает к себе внимание эпатажными выходками и скандалами. Недавно звезда начала войну против соседей, которые засняли ее на камеру, пока та справляла нужду на собственном дачном участке. На этом фоне российские знаменитости предположили, что балерина смогла бы стать одной из самых многообещающих участниц конкурса «Евровидение». Художник Никас Сафронов поддержал эту идею в программе «Пусть говорят». Портретист уверен, что звезда достойна побороться за успех с европейскими артистами.

«Если Настю правильно подготовить, она выступит не хуже Мадонны — когда вокальный номер будет совмещен с ярчайшей танцевальной композицией. У Волочковой — большой опыт, у нее есть грация, она обладает отличной пластикой. Если ей дать хорошего композитора и учителя по вокалу, она будет выше многих, кто появляется на нашей сцене», — объяснил художник.

Продюсер Иосиф Пригожин также уверен в балерине. Муж певицы Валерии отметил, что Волочковой стоило бы объединить силы с телеведущей Ольгой Бузовой — тогда эпатажному дуэту не было бы равных на сцене конкурса.

Недавно стало известно, что организаторы «Евровидения» предложили группе ABBA принять участие в конкурсе. Артисты могут прислать песню после 1 сентября.