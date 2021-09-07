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В горах Красноярского края спасли потерявшихся туристов
Общество
В горах Красноярского края спасли потерявшихся туристов
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Саяногорск, 7 сентября. Спасатели за последние сутки нашли двух пропавших туристов и оказали помощь женщине, повредившей ногу в районе скалы «Перья» в Красноярском крае.

В диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в районе горы Борус потерялись два человека. Спасатели после обследования двух квадратных километров обнаружили туристов. Никто из них не пострадал.

Еще одна женщина была спасена специалистами на территории скалы «Перья» в национальном парке «Красноярские столбы». Туристка повредила ногу и была не в силах самостоятельно передвигаться. Поисково-спасательная группа доставила пострадавшую до выдвижного поста и передала ее семье.

В середине июля жительница Подмосковья вместе с группой других туристов попала под камнепад в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии, сообщал телеканал «360». Пострадавших спасатели доставили в больницу, а остальных спустили к альпинистским ночевкам, откуда уже можно достаточно легко спуститься вниз.

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