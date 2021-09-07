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Сторонники и противники Болсонару вышли на протесты в День независимости Бразилии
Весь мир
Сторонники и противники Болсонару вышли на протесты в День независимости Бразилии
Global Look Press  /  Antonio Molina / Keystone Press Agency

Бразилиа, 7 сентября. Сторонники президента Жаира Болсонару массово выходят по его призыву на акции протеста на центральном проспекте Министерств в Бразилиа. Об этом сообщает агентство О Globo.

По информации военной полиции, участники демонстраций сумели прорваться через баррикаду, которая закрывала доступ к проспекту. В последние несколько часов манифестанты пытались занять площадь Трех Властей, где находится здание Федерального верховного суда.

Несмотря на сопротивление полиции и заграждения, тысячи протестующих и около 30 грузовиков прорвались через территорию дворца Министерства иностранных дел, здания Национального конгресса и подошли вплотную к площади Трех Властей. Протесты, запланированные на 7 сентября, начались уже ночью 6 числа.

«Повторяю свое предупреждение председателю конгресса: без серьезного плана охраны правопорядка мы столкнемся с большим проблемами. В Бразилии повторяется сценарий штурма Капитолия [в США] — неорганизованная полиция и отсутствие разведки. Необходима схема сдерживания толпы и предотвращения беспорядков», — заявил сенатор Алессандру Виейра.

Протестующие в США штурмом взяли Капитолий
Федеральное агентство новостей  / 

Цель протестов

Активные сторонники Болсонару направились в столицу страны для участия в демонстрациях, которые были организованы президентом и ультраправыми группами. Ранее президент призвал к манифестациям «за свободу» 7 сентября в крупных городах страны. Однако многие утверждают, что глава государства, рейтинг которого находится на рекордно низком уровне, стремится мобилизовать свою политическую базу, чтобы оказать давление на судебную ветвь власти.

Болсонару вступил в конфликт с Верховным избирательным судом (TSE) по поводу надежности электронной системы голосования. Президент поставил под сомнение честность выборов и заявил о «широкомасштабном мошенничестве». В ответ Верховный суд начал расследование в отношении главы государства из-за распространения ложной информации относительно избирательного процесса.

Согласно фотографиям, распространившимся в социальных сетях, на манифестациях также участвовал сын президента Эдуарду Болсонару, которого подозревали в подготовке штурма американского Капитолия, и многие другие ультраправые политики. Сам глава государства обещал выйти на акции протестов «вместе с народом», чтобы «низвергнуть тех, кто хочет поставить Бразилию на путь Венесуэлы».

Противники Болсонару

В противовес сторонникам Жаира Болсонару тысячи противников президента также вышли на акции протеста накануне Дня независимости. Участники социальных движений, левых партий и других организаций, которые называют себя «Крик изгнанников», соберутся рядом с телевизионной башней в центральном районе столицы.

По информации полиции, количество сторонников президента значительно превышает число его противников. Власти намерены разместить около 5000 сотрудников, чтобы предотвратить столкновения. Изначально планировалось закрыть площадь Трех Властей с помощью заграждений, однако, согласно последним новостям, протестующие прорвались чрез блокаду.

В видеообращении главный политический оппонент Болсонару экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва обвинил главу государства в подстрекательстве к ненависти и насилию в День независимости Бразилии. Он добавил, что вместо поиска решений ультраправый лидер «призывает людей к столкновениям».

Лула да Силва значительно опережает действующего бразильского лидера в опросах общественного мнения на тему предстоящих выборов. По последним данным Datafolha, во втором туре за Лулу намерены проголосовать 58% опрошенных против 31% готовых отдать голос за Болсонару.

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