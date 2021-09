Сторонники и противники Болсонару вышли на протесты в День независимости Бразилии

Бразилиа, 7 сентября. Сторонники президента Жаира Болсонару массово выходят по его призыву на акции протеста на центральном проспекте Министерств в Бразилиа. Об этом сообщает агентство О Globo.

A Praça dos Três Poderes pertence ao povo ministro @alexandre #07deSetembroVaiSerGigante pic.twitter.com/nEYgskRiqc — Francisco Fernandes (@Francfernandezz) September 7, 2021

По информации военной полиции, участники демонстраций сумели прорваться через баррикаду, которая закрывала доступ к проспекту. В последние несколько часов манифестанты пытались занять площадь Трех Властей, где находится здание Федерального верховного суда.

Chaos in Brasilia, Bolsonaro supporters breached the police security blockade. Fears of a far-right insurrection grow in the country

pic.twitter.com/jjkjUqhAmZ — Nathália Urban (@UrbanNathalia) September 7, 2021

Несмотря на сопротивление полиции и заграждения, тысячи протестующих и около 30 грузовиков прорвались через территорию дворца Министерства иностранных дел, здания Национального конгресса и подошли вплотную к площади Трех Властей. Протесты, запланированные на 7 сентября, начались уже ночью 6 числа.

Bolsonaristas cercam a PM em Brasília, que abre barreira na Esplanadahttps://t.co/X7JTbG4hTB pic.twitter.com/yTBldF75aJ — Radar (@radaronline) September 7, 2021

????????Right Now in Brasília!



— Bolsonaro supporters have removed the fence barriers in front of the National Congress building



— It seems they'll camp on front of the building through the night GUESS THAT SOCCER THING PISSED EM OFF SOMETHING BAD!! pic.twitter.com/geJK4Vqoyw — Dr. Punchy (@MYhcnup) September 7, 2021

«Повторяю свое предупреждение председателю конгресса: без серьезного плана охраны правопорядка мы столкнемся с большим проблемами. В Бразилии повторяется сценарий штурма Капитолия [в США] — неорганизованная полиция и отсутствие разведки. Необходима схема сдерживания толпы и предотвращения беспорядков», — заявил сенатор Алессандру Виейра.

Repito o alerta que fiz ao @rpsenador: sem um esquema sério de policiamento teremos problemas graves. Estamos repetindo o roteiro do Capitólio - policiamento frouxo e sem inteligência. É preciso esquema de contenção de multidão e distúrbio. E a polícia sabe fazer isso muito bem. — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) September 7, 2021

Цель протестов

Активные сторонники Болсонару направились в столицу страны для участия в демонстрациях, которые были организованы президентом и ультраправыми группами. Ранее президент призвал к манифестациям «за свободу» 7 сентября в крупных городах страны. Однако многие утверждают, что глава государства, рейтинг которого находится на рекордно низком уровне, стремится мобилизовать свою политическую базу, чтобы оказать давление на судебную ветвь власти.

????????➡️ Bolsonaro Supporters gather in Brasília



— As preparations for tomorrow's protests begin, thousands of right-wingers in support of president Bolsonaro arrive and gather in Brasília pic.twitter.com/1K3i82aCtY — Mr. Wolf (@mole_cola) September 7, 2021

Болсонару вступил в конфликт с Верховным избирательным судом (TSE) по поводу надежности электронной системы голосования. Президент поставил под сомнение честность выборов и заявил о «широкомасштабном мошенничестве». В ответ Верховный суд начал расследование в отношении главы государства из-за распространения ложной информации относительно избирательного процесса.

Согласно фотографиям, распространившимся в социальных сетях, на манифестациях также участвовал сын президента Эдуарду Болсонару, которого подозревали в подготовке штурма американского Капитолия, и многие другие ультраправые политики. Сам глава государства обещал выйти на акции протестов «вместе с народом», чтобы «низвергнуть тех, кто хочет поставить Бразилию на путь Венесуэлы».

Eduardo Bolsonaro em meio a multidão! #SupremoÉOPovo pic.twitter.com/waMQ6dkcBC — LUZ DA PÁTRIA (@luz_da_patria) September 7, 2021

Противники Болсонару

В противовес сторонникам Жаира Болсонару тысячи противников президента также вышли на акции протеста накануне Дня независимости. Участники социальных движений, левых партий и других организаций, которые называют себя «Крик изгнанников», соберутся рядом с телевизионной башней в центральном районе столицы.

The Brazilian left’s decision to hold a counter-march on Sept 7 may be a mistake of historic proportions. Raises risk of violent clashes w/ Bolsonaro supporters (who will be more numerous) & allows them to blame “infiltrators” for any trouble they causehttps://t.co/ybTRU7rWfO — Brian Winter (@BrazilBrian) September 4, 2021

По информации полиции, количество сторонников президента значительно превышает число его противников. Власти намерены разместить около 5000 сотрудников, чтобы предотвратить столкновения. Изначально планировалось закрыть площадь Трех Властей с помощью заграждений, однако, согласно последним новостям, протестующие прорвались чрез блокаду.

O BRASIL TEM JEITO! A fala de Lula ao Brasil neste #7deSetembro.



- AJUDE A DIVULGAR pic.twitter.com/71SEFmA7x9 — Lula (@LulaOficial) September 6, 2021

В видеообращении главный политический оппонент Болсонару экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва обвинил главу государства в подстрекательстве к ненависти и насилию в День независимости Бразилии. Он добавил, что вместо поиска решений ультраправый лидер «призывает людей к столкновениям».

Лула да Силва значительно опережает действующего бразильского лидера в опросах общественного мнения на тему предстоящих выборов. По последним данным Datafolha, во втором туре за Лулу намерены проголосовать 58% опрошенных против 31% готовых отдать голос за Болсонару.