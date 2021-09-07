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США намерены продолжить эвакуацию своих граждан из Афганистана
Политика
США намерены продолжить эвакуацию своих граждан из Афганистана
Global Look Press  /  South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency

Вашингтон, 7 сентября. Вашингтон рассчитывает на продолжение операции по эвакуации американцев из Кабула, заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

По его словам, администрация Белого дома хочет организовать новые вывозные рейсы из Кабула. Однако для этого необходимо получить разрешение от движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Стоит отметить, что ранее американский дипломат прибыл в Катар для консультаций о статусе талибов. Вместе с тем Блинкен хотел заручиться поддержкой местных властей по вопросу эвакуации из арабской республики американцев, а также лиц, которые изъявили желание покинуть страну.

Ситуация в Афганистане резко обострилась после решения США вывести свой военных контингент из региона. Талибы немедленно воспользовались этой возможностью для полномасштабного наступления на Кабул.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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