Японский город Саппоро может принять зимние Олимпийские игры — 2030

Токио, 7 сентября. Город Саппоро, являющийся пятым по величине населенным пунктом Японии, может принять Олимпиаду-2030. Об этом рассказал глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Сэйко Хасимото.

Он отметил, что Саппоро окажется в числе кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр — 2030, и выразил надежду, что именно этот город в конечном счете примет состязания.

«Кроме того, если возможно, мы надеемся, что в ближайшем будущем Япония примет еще одни летние Олимпийские игры», — цитирует Хасимото Inside the Games.

Саппоро являлся наиболее вероятным городом для проведения Олимпиады-2030 и раньше, однако в дело вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. В числе фаворитов также числятся Барселона и Солт-Лейк-Сити.

Президент России Владимир Путин ранее похвалил организаторов летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, отметив, что они создали все условия, необходимые для успешного выступления спортсменов.