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Россиян предупредили об усилении санитарного контроля на границе на фоне пандемии
Общество
Россиян предупредили об усилении санитарного контроля на границе на фоне пандемии
pixabay.com

Москва, 7 сентября. Российские власти планируют усилить санитарный контроль в пунктах пропуска через границу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Также будут проведены мероприятия, направленные на изучение изменчивости возбудителей COVID-19 и других новых инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина России.

По словам главы ведомства Михаила Мишустина, данные шаги необходимы для того, чтобы создать «санитарный щит» страны. Он поможет обезопасить граждан от распространения вирусов.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее сделал прогноз о динамике коронавируса в России на ближайшие два года. По словам специалиста, новые подъемы заболевания следует ожидать осенью и весной.

Доктор биологических наук Анча Баранова, в свою очередь, рассказала, стоит ли ожидать коллективного иммунитета к COVID-19. Она отметила, что пока единственным эффективным средством защиты от инфекции является вакцинация, пишет «Ридус».

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россия граница пандемия коронавирус
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