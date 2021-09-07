«Путешественник во времени» предупредил о важных датах в сентябре 2021 года

Москва, 7 сентября. Самопровозглашенный «путешественник во времени», который ведет блог на платформе TikTok, рассказал, что ждет человечество в сентябре 2021 года.

По словам пользователя под ником aesthetictimewarper, он путешествует во времени и прибыл из 2714 года. Блогер объяснил, что в сентябре 2021 года на Земле произойдет множество интересных событий.

В своих роликах он рассказал, что 11 сентября инопланетяне заберут четыре тысячи квалифицированных рабочих и детей на другую планету. Он заявил, что ее название — Проксима Б.

Также на восточное побережье США, в особенности на Южную Каролину, обрушится самый крупный в истории человечества ураган. По прогнозам путешественника, это произойдет 14 сентября.

Он объяснил, что к 26 сентября шимпанзе научатся говорить. Таким образом они сообщат людям «тайную информацию».

Пользователи TikTok отмечают, что ни одно предсказание блогера еще не сбылось. «Путешественник во времени» обещает раскрыть свою личность, когда на его канал будет подписан миллион пользователей. Сейчас количество его подписчиков достигло отметки 860,4 тысячи человек.

Астролог Яна Ваганова ранее рассказала, что ждет знаки зодиака с 6 по 12 сентября. Новая сентябрьская неделя подарит каждому знаку новые возможности.