Эфир: Когда российский газ пустят по «Северному потоку — 2» и на каких условиях

Во вторник, 7 сентября, с 12:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» и сроки его запуска.

После завершения укладки последней трубы второй нитки газопровода будет осуществлено соединение секций, идущих от берега Германии и из вод Дании. После пусконаладочных работ на второй нитке весь газопровод будет введен в эксплуатацию. По плану запуск «Северного потока — 2» произойдет до конца 2021 года.

На каких условиях российский газ пойдет в Германию?

Будут ли США чинить препятствия полноценной работе газопровода?

Сможет ли «Газпром» обойти запрет на стопроцентное использование трубопровода?

Можно ли поставлять по «СП-2» водород?

Что произойдет с газотранспортной системой Украины после 2024 года, если «Газпром» откажется от транзита газа через ее территорию?

Насколько реалистичен проект Пенжинской приливной электростанции (ПЭС) в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря?

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

