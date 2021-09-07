Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 13:26
13:25
Общество
Эксперт Литовкин рассказал, какое вооружение сегодня есть у Украины и опасно ли оно для России
13:24
Происшествия
Суд продлил арест блогера Хованского на месяц
13:19
Экономика
«Яндекс.Браузер» научился синхронно переводить англоязычные видео
13:18
Спорт
Лунев раскритиковал руководство «Зенита» за непрофессионализм
13:18
Общество
«Посольство делает все необходимое»: Песков о задержании россиянки в Бресте
13:18
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: С Борисом Красновым я дружил лет 300
13:16
Весь мир
Высший государственный совет Ливии передаст парламенту законопроект для выборов
13:16
Политика
Песков рассказал, что является главным для Путина в проведении выборов в Госдуму
13:16
Общество
Цветочная лихорадка: дизайнеры представили гигантские скульптуры из георгинов
13:15
Экономика
Спичка, брошенная в бочку бензина: киевские эксперты предрекают Украине осенние бунты
Все новости

Эфир: Когда российский газ пустят по «Северному потоку — 2» и на каких условиях

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 13:01
Экономика
Эфир: Когда российский газ пустят по «Северному потоку — 2» и на каких условиях
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Во вторник, 7 сентября, с 12:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» и сроки его запуска.

После завершения укладки последней трубы второй нитки газопровода будет осуществлено соединение секций, идущих от берега Германии и из вод Дании. После пусконаладочных работ на второй нитке весь газопровод будет введен в эксплуатацию. По плану запуск «Северного потока — 2» произойдет до конца 2021 года.

На каких условиях российский газ пойдет в Германию?

Будут ли США чинить препятствия полноценной работе газопровода?

Сможет ли «Газпром» обойти запрет на стопроцентное использование трубопровода?

Можно ли поставлять по «СП-2» водород?

Что произойдет с газотранспортной системой Украины после 2024 года, если «Газпром» откажется от транзита газа через ее территорию?

Насколько реалистичен проект Пенжинской приливной электростанции (ПЭС) в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря?

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Эфир: Когда российский газ пустят по «Северному потоку — 2» и на каких условиях
энергетика nord stream 2 северный поток - 2 сергей пикин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru