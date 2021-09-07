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Жан-Поль Бельмондо оставил наследникам киностудию и роскошный особняк
Шоу-бизнес
Жан-Поль Бельмондо оставил наследникам киностудию и роскошный особняк
Global Look Press  /  Panoramic

Париж, 7 сентября. Наследники французского актера Жан-Поля Бельмондо будут делить между собой роскошный особняк и киностудию Cerito, названную кинозвездой в честь своей бабушки.

Киностудию звезда новой французской волны основал в 1971 году. За несколько лет компания Бельмондо выпустила более 20 кинолент, ставших классикой. Во многих картинах главную роль играл сам актер.

Кроме киностудии, у кинозвезды был ресторанный бизнес. Он являлся совладельцем итальянского ресторана «Стреза» в Париже и туристической фирмы. Все это поделят наследники знаменитого артиста, пишет Teleprogramma.pro.

У звезды «Профессионала» было много серьезных отношений, двое из которых закончились браком. Два года назад артист вернулся к бывшей модели Марии Карлос Сотомайор, с которой встречался с 1980 по 1987 годы. Бельмондо называл ее своим мотором и музой. Детей от Сотомайор у него не было. У кинозвезды четверо наследников (одна дочь погибла в возрасте 40 лет).

Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни 6 сентября. Прощание с легендарным актером пройдет в Доме инвалидов в Париже.

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