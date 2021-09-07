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В Совете Федерации наградили участников смены «Таланты Арктики. Дети»
Общество
В Совете Федерации наградили участников смены «Таланты Арктики. Дети»
vk.com  /  Группа "Фестиваль "Культурный Этно-движ""

Ханты-Мансийск, 7 сентября. В Совете Федерации наградили детей из Югры — участников смены «Таланты Арктики. Дети» Межнационального культурно-образовательного проекта «Мы — Россия». Смена проходила в Калужской области с 29 августа по 7 сентября, сообщает портал «Ugra-news».

На престижном мероприятии Федерального агентства по делам национальностей ХМАО представляли семь юных югорчанок. Вместе с другими талантливыми детьми из Красноярского края, Калужской, Мурманской, Новгородской, Нижегородской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, Калмыкии, Карелии, Республики Саха (Якутии), Карачаево-Черкесской Республики и Республики Коми ребята разучивали разные языки, изучали географию и историю народов России.

«Для меня это не первый детский форум, но он один из самых ярких и запоминающихся. Все ребята очень яркие, дружные, энергичные. Жили мы в очень живописном месте — этнопарке «Этномир», что находится близ деревни Петрово в Калужской области. Помимо насыщенной культурной программы и походов по музеям, мы успевали заниматься танцами», — рассказала Дарья Блиндина, одна из девочек, представлявших на мероприятии Югру.

На смене «Таланты Арктики. Дети» югорчанки представили две постановки — «Ритмы Севера» и «Голос Ветра». Эти танцы — одни из самых красивых и необычных за всю смену.

За невероятный талант югорские ребята были приглашены в гости в Совет Федерации в Москве. Там их встретил Эдуард Исаков, сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Он вручил танцорам грамоты за активное участие в проекте «Мы — Россия», проявленное усердие, энтузиазм и творческие успехи.

Политик из Югры предложил в будущем проводить это мероприятие в центре «Сириус», который был построен в Сочи по инициативе президента России Владимира Путина.

Стоит отметить, что «Таланты Арктики. Дети» — это инновационный проект по сохранению традиционной культуры и навыков, в том числе языков коренных народов, решающий также задачи развития у ребят общероссийской гражданской идентичности, воспитания патриотизма, гордости за свою страну и ее достижения, формирования экологической ответственности.

Ранее ФАН рассказывал о третьем Всероссийском фестивале «Крымская театральная осень». Он проходит в Ялте с 3 по 11 сентября.

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