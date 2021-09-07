Спичка, брошенная в бочку бензина: киевские эксперты предрекают Украине осенние бунты

Украина вступает в новый политический сезон, имея крайне высокие риски социального взрыва. По мнению политологов, этот взрыв будет вызван не политическими, а сугубо экономическими причинами. Угроза состоит в том, что власти продолжают повышать для украинцев все тарифы на ЖКХ, пока население беднеет и теряет работу, передает корреспондент ФАН из Киева.

Команда президента Украины Владимира Зеленского начинает свою третью осень у власти, а ее обещания, данные украинцам в 2019-м, с каждым годом звучат все фантастичнее. Один из ключевых предвыборных тезисов этой команды звучал как «вдвое снизить тарифы на ЖКХ». Сегодня об этом не стоит и мечтать — цены на электричество, отопление, газ и воду неуклонно растут и останавливаться не собираются.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

При этом сами условия в украинской энергетике только способствуют дальнейшему росту тарифов. Во-первых, в конце августа на украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) возникла острая нехватка угля, а его цена на мировых рынках резко взметнулась вверх. То есть вырабатывать энергию в стране стало гораздо дороже, чем раньше. Вторым фактором стал резкий рост мировых цен на газ: в начале сентября они перевалили за 650 долларов за тысячу кубов голубого топлива.

Третий фактор местного энергетического кризиса — огромный клубок долгов, возникший в энергетике Украины из-за низкой платежеспособности населения, а также постоянного изменения правил игры на рынке. Руководство компании-оператора ГТС даже спрогнозировало срыв отопительного сезона из-за долгов населения. При этом государство и бизнес тоже накопили долги перед украинцами — на 1 августа общая задолженность по выплате зарплат работникам составила 3,6 млрд гривен (10 млрд рублей). Это на 242 млн гривен больше, чем в начале июня. А всего с начала 2021-го долги по зарплате украинцам выросли на 981 млн гривен (2,7 млрд рублей).

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

По данным Госстата Украины, средняя плата за электроэнергию не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату ЖКХ. Зато 80% занимает плата за отопление, газ и воду. Тем временем Зеленский продолжает выступать с популистскими обещаниями. В конце июля, комментируя возможное повышение цен на электроэнергию, украинский президент клялся, что «с 1 августа сюрпризов не будет» и последует снижение тарифа на электричество.

«У нас есть часть населения, которая не может себе позволить платить даже нынешнюю цену за киловатт-час. Поэтому мы на СНБО рассмотрим снижение цены на электроэнергию для населения», — говорил президент.

С тех пор цену на электричество не особо снизили. Но ее не стали задирать до небес, оставив на уровне 1,44 гривны за киловатт-час. Украинские экономисты задаются вопросом — с чего гражданам оплачивать рекордные цены на энергоресурсы и услуги ЖКХ, если на страну накатывается новая, еще более мощная, волна трудовой бедности?

По их мнению, нынешней осенью крайне высок риск, что очередное повышение тарифов на горячую воду и отопление превысит границу платежеспособности граждан. Как следствие — они выйдут на протесты в своих регионах и политическая стабильность в стране вновь окажется под угрозой. То есть кризис энергетический может вызвать на Украине тяжелый политический кризис.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Как заявил СМИ в Киеве политолог Александр Кочетков, политических поводов для протестов на Украине сейчас почти нет, зато есть масса экономических.

«Для политической турбулентности на Украине есть веские экономические предпосылки. Да, по официальным данным, в стране растет ВВП, собираются высокие доходы в госбюджет и т. д. Но при этом падает реальная покупательная способность граждан и, как следствие, снижается уровень жизни. Сегодня на рынке украинец может купить либо меньше продуктов, чем раньше, либо худшего качества. К концу сентября власти готовят очередное повышение тарифов ЖКХ, и в отопительный сезон платежи резко возрастут. С учетом того, что поставщики услуг теперь имеют полное право отключать свет, газ и воду за долги, это резко повысит социальное раздражение в стране», — указал Кочетков.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Аналитик напомнил — в стране есть политическая традиция: граждане хорошенько поработали на огородах, у них накопилась социальная энергия, и люди готовы к политическому «движу».

«А у «партии войны» во главе с [экс-президентом Петром] Порошенко уже перезрело желание громко о себе заявить. Мы уже видели пробные попытки со стороны «Национального корпуса»1 (запрещен в РФ), члены которого митинговали под офисом президента, — напомнил Кочетков. — Правый фланг украинского политикума все лето готовился к борьбе с имплементацией властью «формулы Штайнмайера» [по Донбассу]. Но этот процесс вряд ли будет запущен: Зеленский убедился, что эта идея не заходит в парламенте даже [президентской фракции] «Слуга народа».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Аналитик заявил журналистам, что на Украине с лихвой хватает причин для бунтов, а интенсивность протестов, как правило, не зависит от серьезности повода.

«В принципе, повод может быть каким угодно. Например, кто-нибудь из «Слуги народа» вновь вляпается в очередное дикое ДТП. И этого будет достаточно, чтобы народ встал на дыбы. Главный скрытый мотиватор для бунта — резкое несоответствие ожиданий большинства украинцев и курса, который проводит команда Зеленского. Украинцы ждали от него явного миротворческого уклона. Но нынешний режим четко идет в кильватере предыдущего, а сам Зеленский становится патриотической пародией Порошенко. Этого не ждали пророссийские избиратели, которые активно голосовали за Зеленского. А националисты злы, потому что президент топчется на их электоральном поле. Это главная предпосылка для возмущений, а уж повод найдется», — полагает аналитик.

Тем не менее Зеленский так или иначе сможет выйти сухим из воды, полагает Кочетков:

«Режим Зеленского — это сценические декорации, которые можно разобрать в любой момент. Поэтому все будет зависеть от накала протестов, а он будет напрямую зависеть от действий силовиков. Катализатором бунта может стать любое столкновение с протестантами. Это может оказаться спичкой, брошенной в бочку бензина. Разность потенциалов между властью и теми, кто ею недоволен, очень велика, и здесь искра обязательно проскочит».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Киевский экономист Алексей Кущ отметил на брифинге — на Украине политические «майданы» никогда не случались на спаде экономического цикла, они всегда происходили на его пике.

«Этой осенью ситуация с тарифами, курсом валют и экономикой в целом будет крайне неблагополучной, и это вызовет политическую турбулентность. Нынешний финт ушами с тарифами на электроэнергию был сделан властями, чтобы иметь хоть какой-то медийный якорь на осень. По всем остальным тарифам ситуация печальная, ведь цены на газ в Европе побили исторический рекорд, он уже стоит 650 долларов за тысячу кубов. Есть и риск повторения газовых войн», — заявил Кущ.

В итоге Киев столкнется с тем, что начнутся проблемы с обеспечением граждан газом и теплом, говорит экономист.

«При этом запасы угля на ТЭС — минимальные, да и ситуация во всей энергосистеме Украины плачевная, — отмечает эксперт. — Помимо тарифного, может произойти и технический шок — когда на фоне диких тарифов людей будут отключать от воды или света. К числу раздражителей для населения добавится и инфляция, которую мы «импортируем» за счет обесценивания доллара и роста сырьевых цен в мире».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

По мнению аналитика, тяжелая ситуация на Украине и в сфере сырьевого экспорта.

«К осени цена железной руды обвалилась с 220 до 160 долларов за тонну, и это влияет на всю линейку продукции металлургического комплекса. Именно он питает украинский бюджет, и специалисты предсказывают дальнейшее падение цен на руду. Как следствие — курс гривны может перевалить за 28 единиц за доллар, что вновь ударит граждан по карману, — перечислил Кущ. — Все эти факторы будут формировать политическую турбулентность. Но на Украине «майданы» никогда не происходили на дне экономического цикла. Они всегда возникали на пике — несмотря на относительный рост благосостояния».

Аналитик напомнил — еще пару месяцев назад на Украине был олигархический консенсус по поддержке Зеленского, но теперь ситуация изменилась.

«Финансовые потоки пошли в руки оппозиционных лидеров, олигархи делают ставку на противостояние с властью, чтобы повлиять на распределение внутренних активов. Если есть деньги и запрос — будут и протесты. Думаю, это будут чисто технологические акции, но деньги на них выделят большие. И тысячи бедных граждан выйдут на улицы, желая их заработать. К тому же визит Зеленского в Вашингтон был по сути поездкой за легитимностью на второй срок. Судя по итогам визита, эту легитимность [президент США Джо] Байден ему не предоставил. И это также открывает пространство для протестов против него», — заключил Кущ.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Напомним, с 26 августа украинцам начали отключать свет, воду и газ за накопленные долги. А за включение услуги гражданам придется оплатить не только сумму долга, но и повторное подключение. Такие поправки в закон «Об упрощении присоединения к электрическим сетям» подписал Владимир Зеленский. Согласно закону, расходы украинцев на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 гривен (1,5-6 тысяч рублей).

1 Организация запрещена на территории РФ.