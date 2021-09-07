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Реальные возможности российских «Посейдонов» поразили аналитика из США
Армия
Реальные возможности российских «Посейдонов» поразили аналитика из США
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Вашингтон, 7 сентября. Российский подводный беспилотник «Посейдон» позиционировали как аппарат, способный обрушить на США цунами, но его задачи могут быть несколько иными, пишет The National Interest.

Согласно заявленным целям, «Посейдон» предназначен для доставки ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника для поражения важных элементов инфраструктуры. Но такая задумка оставляет открытым один важный вопрос, приводит «ПолитРоссия» материал американского аналитика Майкла Пека.

«Почему Россия решила нанести ядерный удар по американскому городу с помощью подводного беспилотника?» — интересуется автор.

По его словам, межконтинентальная баллистическая ракета может выполнить задачу всего за 30 минут, тогда как «Посейдон» будет добираться до цели несколько дней или даже недель. В этой связи эксперт решил взглянуть на российскую разработку с иного ракурса, и реальные возможности аппарата смогли его поразить.

Дело в том, что «Посейдон» станет крайне эффективным средством против американских авианосцев. Быстрый беспилотник с ядерным вооружением на борту — трудная цель для систем противолодочной обороны. Более того, спровоцированное детонацией цунами сможет накрыть сразу несколько судов.

Ранее, как сообщает Infox, задачу «Посейдона» озвучил аналитик Евгений Сатановский. Кроме того, американские журналисты заметили аппарат на спутниковых снимках Северодвинска.

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россия сша посейдон
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