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«ФАН повсюду»: последствия урагана «Ида» и запрета абортов в Техасе
Весь мир
«ФАН повсюду»: последствия урагана «Ида» и запрета абортов в Техасе
Global Look Press  /  NASA Earth / Louisiana Dept Wildlife And Fish / Ron Adar

В конце августа на США обрушился ураган «Ида». Основной удар пришелся на Луизиану, а многие города штатов Пенсильвания, Нью-Йорк и Нью-Джерси ушли под воду. Восточному побережью США был нанесен колоссальный ущерб, который предварительно оценили в 50 миллиардов долларов. Жертвами стихии стали более 60 человек, несколько пропали без вести.

Кроме того, 1 сентября в американском штате Техас вступил в силу и начал действовать закон, запрещающий производить аборты после шести недель беременности. Он вызвал острую реакцию как в самом Техасе, так и в других штатах США. На стороне консервативных активистов выступил Верховный суд, отказавшийся приостановить действие закона. Президент Джо Байден назвал это решение «беспрецедентным посягательством на конституционные права женщин».

Как администрация американского лидера справляется с последствиями урагана «Ида» и чем может обернуться для США техасский закон об абортах обсуждаем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».

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В выпуске:

Последствия урагана «Ида».

Как со стихийным бедствием справляется администрация Байдена?

Был ли готов к «Иде» Нью-Йорк?

Новый закон Техаса об абортах и чем он может грозить Верховному суду США?

Законодательное противостояние республиканцев и демократов.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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