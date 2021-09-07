В Турции призвали США признать покупку российских систем С-400 завершенным делом

Анкара, 7 сентября. Вашингтону необходимо признать, что закупка Анкарой зенитных ракетных систем С-400 из России является завершенным делом, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом министр сообщил 7 сентября во время интервью телеканалу NTV. Журналист задал вопрос о кризисе в отношениях между Анкарой и Вашингтоном из-за ЗРС С-400.

«США должны принять, что это [приобретение С-400 у России] завершенная сделка», — ответил Чавушоглу.

Соединенные Штаты давно пытаются оказать давление на Турцию в вопросе закупки российского вооружения. Вашингтон даже пытался угрожать Анкаре санкциями, однако и это не помогло. Турция все равно не отказалась от покупки зенитных ракетных систем С-400.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил желание Анкары приобрести у Москвы второй полк этих ЗРС. По его словам, главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану крайне важно доминировать в регионе, а вооружение способно в этом помочь.