На телевидении скоро запустится шоу «Звезды в Африке»

Москва, 7 сентября. Вскоре на телеканале ТНТ стартует новое реалити-шоу «Звезды в Африке». Об этом пишет Teleprogramma.pro и предлагает ознакомиться с расширенным трейлером нового телепроекта.

Его ведущими станут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Суть шоу — приглашение звезд шоу-бизнеса первой величины в Южную Африку, но вовсе не для отдыха. Их ждет наижесточайшее испытание на прочность. Зрителям представится возможность увидеть, как звезды сражаются за ресурсы на берегах реки Лимпопо и справляются со своими потаенными страхами.

У нового шоу есть одно интересное правило — если участник понимает, что сил нет и он больше не может терпеть происходящее, ему достаточно лишь прокричать: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» Тогда испытание прерывается, но все участники останутся в этот день без еды.

В конце каждого выпуска, как и в «Последнем герое», звездам предстоит голосовать за исключение кого-нибудь из команды. До финала дойдут лишь трое участников. Победитель получит приз, который продюсеры направят на поддержку исчезающих видов животных и организаций, заботящихся об охране окружающей среды.

Участниками шоу стали Айза Долматова, Анна Хилькевич, Виктория Боня, Вики Одинцова, Митя Фомин, Светлана Пермякова, Стас Ярушин, Андрей Гайдулян, Вячеслав Малафеев, Алексей Ягудин, Юля Гаврилина и другие звезды российской эстрады и кино. Стоит отметить, что согласно правилам передачи после выбывания какого-либо участника на его место приходит новый. Важно понять, что самое сложное испытание в Африке — это не змеи и крокодилы, а люди.

Ранее Светлана Пермякова показала первые кадры со съемок шоу «Звезды в Африке».