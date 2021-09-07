Фонд защиты национальных ценностей откроет филиал на территории Афганистана

Санкт-Петербург, 7 сентября. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей анонсировал открытие филиала организации на территории Кабула.

По его словам, решение было принято в понедельник, 6 сентября. Социолог уверен, что работа ФЗНЦ поможет афганцам нормализовать обстановку в республике после 20 лет американского военного присутствия.

«Вчера было принято решение об открытии в Кабуле филиала Фонда защиты национальных ценностей. Уверен, что он будет крайне востребован. 20 лет американцы вытирали ноги об национальные ценности этого народа, погружая его в разврат и лицемерие. Афганцы вернут себе страну. Хочется им в этом помочь», — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

В конце августа последние подразделения Вооруженных сил США покинули территорию Афганистана. К тому моменту страну уже контролировали боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Максим Шугалей на этом фоне решил лично оценить ситуацию в республике. Во время визита в Кабул он пообщался с местными жителями и представителями талибов, что позволило ученому составить картину происходящего в Афганистане после вывода войск НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.