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«Яндекс» запретил отображение сайта «Умного голосования» в поисковой выдаче
Политика
«Яндекс» запретил отображение сайта «Умного голосования» в поисковой выдаче
Агентство городских новостей Москва  /  Авилов Александр

Москва, 7 сентября. Компания «Яндекс» удалила из поисковой выдачи сайт проекта «Умное голосование» после того, как Роскомнадзор признал ресурс запрещенным.

Поисковики обязаны удалять из выдачи ссылки на сайты и их «зеркала» в случае внесения соответствующих ресурсов в реестр запрещенных, объяснила пресс-служба «Яндекса».

«Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр», — говорится в сообщении.

Интернет-пользователи в ночь на 7 сентября заметили, что «Яндекс» удалил сайт «Умного голосования» из поисковой выдачи.

Ранее о начале процесса блокировки сообщил сторонник осужденного блогера Алексея Навального Леонид Волков. Сайт «Умного голосования» оставался последним из незаблокированных в России ресурсов команды Навального, отметил он.

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Все новости / Политика / «Яндекс» запретил отображение сайта «Умного голосования» в поисковой выдаче
роскомнадзор яндекс поиск
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