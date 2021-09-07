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Матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о ярославском клубе «Локомотив»
Спорт
Матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о ярославском клубе «Локомотив»
ТАСС  /  Алексей Филиппов

Ярославль, 7 сентября. Все матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые запланированы на 7 сентября, начнутся с минуты молчания в память о погибших хоккеистах ярославского клуба «Локомотив».

На день запланировано три матча в рамках КХЛ, на каждом из которых почтят память погибших десять лет назад хоккеистов. В 17:00 по московскому времени начнется встреча «Металлурга» с «Салаватом Юлаевым», в 19:30 — «Локомотив» примет минское «Динамо», а «Торпедо» в это же время начнет матч с «Сибирью».

В честь катастрофы в Ярославле 7 сентября пройдут памятные мероприятия. В страшной трагедии в 2011 году погиб весь основной состав ярославского хоккейного клуба «Локомотив» во время вылета в Минск на игру с «Динамо». Всего на борту разбившегося Як-42 было 45 человек — 37 пассажиров и 8 членов экипажа. В катастрофе выжили лишь два человека — хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Однако спортсмен умер в больнице спустя пять дней.

Ранее стало известно об успешном начале нового сезона КХЛ для петербургского СКА. Команда обыграла «Северсталь» со счетом 3:2.

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