Глава ЦИК заявила о невозможности использования «карусели» на сентябрьских выборах

Москва, 7 сентября. Использование «каруселей» на сентябрьских выборах в Госдуму РФ невозможно благодаря прозрачности российской избирательной системы. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Председатель Центризбиркома подчеркнула, что российская избирательная система стала беспрецедентно прозрачной. Памфилова напомнила про разговоры о фальсификациях с использованием метода «карусель».

«А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики», — завила глава ЦИК.

По ее словам, никто не оспорит прозрачность избирательной системы в России. Люди все это видят, добавила Памфилова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» 7 сентября.

В ЦИК видели «тот уровень недоверия», который был к выборам, отметила председатель комиссии. Памфилова подтвердила, что Центризбирком работает на опережение.

Думские выборы пройдут в сентябре. Единый день голосования назначен на 19 сентября. Выборы начнутся 17-го числа.

Памфилова ранее высказалась об использовании кандидатов-двойников на выборах. Глава ЦИК сообщила, что власти будут бороться с ними.