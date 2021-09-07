Аудитор Счетной палаты Трунова сравнила плату за ЖКХ в России и США

Москва, 7 сентября. Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Наталья Трунова оценила среднюю стоимость жилищно-коммунальных услуг в стране.

Тарифы на разные услуги различаются в зависимости от ряда факторов, в числе которых регион и квадратура. Средняя стоимость ЖКУ в РФ составляет примерно 5 тысяч рублей, заявила собеседница РИА Новости.

«На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%», — добавила Трунова.

По ее словам, во Франции и Великобритании эта доля составляет около 14%. В Соединенных Штатах Америки показатель находится в пределах 9%, цитирует аудитора «ФедералПресс».

Малоимущие жители России могут рассчитывать на субсидирование оплаты услуг ЖКХ. Право на льготы предоставлено в том числе ветеранам ВОВ и участникам боевых действий.