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Аудитор Счетной палаты Трунова сравнила плату за ЖКХ в России и США

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 11:00
Экономика
Аудитор Счетной палаты Трунова сравнила плату за ЖКХ в России и США
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 7 сентября. Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Наталья Трунова оценила среднюю стоимость жилищно-коммунальных услуг в стране.

Тарифы на разные услуги различаются в зависимости от ряда факторов, в числе которых регион и квадратура. Средняя стоимость ЖКУ в РФ составляет примерно 5 тысяч рублей, заявила собеседница РИА Новости.

«На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%», — добавила Трунова.

По ее словам, во Франции и Великобритании эта доля составляет около 14%. В Соединенных Штатах Америки показатель находится в пределах 9%, цитирует аудитора «ФедералПресс».

Малоимущие жители России могут рассчитывать на субсидирование оплаты услуг ЖКХ. Право на льготы предоставлено в том числе ветеранам ВОВ и участникам боевых действий.

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жкх аудитор сп
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