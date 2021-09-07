Годовой рост рынка онлайн-торговли в России может достигнуть 40%

Москва, 7 сентября. Оценку развитию российского сегмента интернет-торговли дал заместитель гендиректора «Почты России» по электронной коммерции Алексей Скатин.

Рынок продолжает демонстрировать положительную динамику в текущем году. Наибольший прогресс наблюдается в сфере продуктов. Об этом пишет информационное агентство «Прайм» со ссылкой на выступление Алексея Скатина в рамках Восточного экономического форума.

«Если рассматривать рынок без продовольственного сегмента — без доставки продуктов питания, заказов из ресторанов и так далее, — мы ожидаем, что он подрастет в 2021 году процентов на 20-30%», — сказал он.

Скатин подчеркнул, что предполагаемый общий рост электронной торговли достигнет 40% по итогам года. Специалист добавил, что для индустрии важно определить, каков будет процент возврата покупателей к традиционным торговым точкам после устранения последствий пандемии коронавируса.

Центробанк ранее выпустил сценарии развития экономики страны при длительном продолжении карантина и дальнейшем распространении коронавирусной инфекции. Также регулятор рассмотрел возможность роста мировой инфляции и финансового кризиса.

Недавнее исследование банка «Русский стандарт» показало, что россияне стали больше денег тратить на кафе и рестораны. Траты в сфере онлайн (на доставку продуктов, еды и оплату блюд в приложениях) тоже увеличились — на 26 %, пишет «ФедералПресс».