Опубликованы кадры убийцы школьниц в Кузбассе

Тела пропавших десятилетних девочек нашли на Кузбассе. По версии следствия, их похитил и изнасиловал 41-летний мужчина. Ранее он уже отбывал наказание за совершения насильственных действий сексуального характера над ребенком.

Утром 6 сентября две одноклассницы пошли на занятия в школу и не вернулись. В течение суток оперативные сотрудники и волонтеры поисковых отрядов искали их.

«Синий фартук, темно-синяя школьная форма, бордовые колготки, красные кроссовки», — так в листовках описали внешний вид одной из девочек.

В течение дня удалось обнаружить школьниц на камерах видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, как они были в магазине со взрослым мужчиной. Он купил им сладости после чего увел в неизвестном направлении.

Снятым на видео оказался преступник-рецидивист Виктор П. Сначала он отрицал причастность к трагедии.

«Я их просто угостил, они семечек попросили. Я им купил газировки и донес до бетонок. Они там голубей покормили. И я пошел, и они тоже домой, они же со школы», — утверждал мужчина на одном из допросов.

Однако потом Виктор П. сознался, что изнасиловал и задушил девочек, и показал полицейским местонахождение тел.

По данным источника, до трагедии на Кузбассе мужчина уже отбывал десять лет тюремного заключение за сексуальное насилие. Его освободили два года назад.