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Алтайский край стал вторым в стране по урожайности сахарной свеклы
Экономика
Алтайский край стал вторым в стране по урожайности сахарной свеклы
pixabay.com  /  Desertrose7

Барнаул, 7 сентября. Алтайский стал вторым в России по урожайности сахарной свеклы. Лидером по этому показателю сейчас является Ставропольский край.

С одного гектара в Алтайском крае получают в среднем 446 центнеров урожая. Как сообщили журналистам «Алтайской правды» в Министерстве сельского хозяйства региона, этот показатель находится на уровне прошлого года. Всего же сладкий корнеплод выкопан с 10% площадей — 2 тыс. 300 гектаров.

Необходимо отметить, что Алтайский край — единственный регион в Сибири, где выращивают сахарную свеклу, а также перерабатывают ее.

Ранее ФАН рассказывал об успехах России в экспорте зерновых культур. За последние 20 лет страна стала лидером сельскохозяйственного экспорта.

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переработка уровень урожайность сахарная свекла
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