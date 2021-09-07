Алтайский край стал вторым в стране по урожайности сахарной свеклы

Барнаул, 7 сентября. Алтайский стал вторым в России по урожайности сахарной свеклы. Лидером по этому показателю сейчас является Ставропольский край.

С одного гектара в Алтайском крае получают в среднем 446 центнеров урожая. Как сообщили журналистам «Алтайской правды» в Министерстве сельского хозяйства региона, этот показатель находится на уровне прошлого года. Всего же сладкий корнеплод выкопан с 10% площадей — 2 тыс. 300 гектаров.

Необходимо отметить, что Алтайский край — единственный регион в Сибири, где выращивают сахарную свеклу, а также перерабатывают ее.

Ранее ФАН рассказывал об успехах России в экспорте зерновых культур. За последние 20 лет страна стала лидером сельскохозяйственного экспорта.