Группу ABBA пригласили выступить на конкурсе «Евровидение»

Стокгольм, 7 сентября. Организаторы конкурса «Евровидение» предложили группе ABBA подать заявку на участие в фестивале. Звезды могут представить свою песню после 1 сентября.

Шведская группа ABBA неожиданно воссоединилась после нескольких лет затишья. Артисты вернулись к фанатам с новыми треками. Так, композиция I Still Have Faith In You мгновенно обрела популярность и набрала уже почти 14 млн просмотров всего за несколько дней.

Триумфальное возвращение артистов привлекло внимание организаторов конкурса «Евровидение». Звезд пригласили побороться за победу в песенном фестивале в следующем году. Реакция участников группы ABBA все еще неизвестна, однако артисты уже планируют отправиться в тур с концертной программой. Одной из самых необычных деталей выступлений станет голограмма звезд на сцене.