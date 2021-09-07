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Российские ведомства проработают меры по удешевлению автоперевозок овощей

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 10:51
Экономика
Российские ведомства проработают меры по удешевлению автоперевозок овощей
pexels.com  /  Polina Tankilevitch

Москва, 7 сентября. Минтрансу, Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС России совместно с отраслевыми союзами поручено предоставить предложения по снижению цены автоперевозок овощей.

Соответствующее поручение озвучила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Его необходимо выполнить до 27 сентября 2021 года. Ведомствам предстоит провести анализ формирования стоимости транспортировки овощей автомобильным транспортом и представить в Правительство РФ согласованные инициативы.

Также ведомствам поручено сформировать взаимодействие, нацеленное на недопущение подорожания перевозок социально значимых товаров автомобильным транспортом. Ежеквартально в кабмин необходимо представлять доклад о результатах. Антимонопольной службе поручено продолжить мониторинг формирования наценки на социально значимые товары в торговых сетях.

УФАС Рязани ранее возбудило антимонопольное дело против компаний «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»). Они подозреваются в установлении в регионе монопольно высоких цен на овощи.

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овощи транспорт абрамченко автоперевозки
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