Байден: США пока не собираются признавать представителей движения «Талибан»

Вашингтон, 7 сентября. Соединенные Штаты в ближайшее время не намерены признавать радикалов «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) в качестве новых руководителей Афганистана.

Соответствующее заявление сделал американский президент Джо Байден. В понедельник он вернулся в Белый дом из Уилмингтона (штат Делавэр), где провел выходные.

Журналисты спросили у американского лидера, собираются ли Соединенные Штаты признавать представителей «Талибана» в Афганистане, на что Байден ответил отрицательно.

«Нет. До этого еще очень далеко», — подчеркнул глава государства.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что американская сторона всегда будет поддерживать Киев. По словам Кулебы, глава США заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Киев никогда не останется наедине с Москвой.

1 Организация запрещена на территории РФ.