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Сотни жителей Кабула протестуют против вмешательства Пакистана в дела Афганистана

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 11:29
Весь мир
Сотни жителей Кабула протестуют против вмешательства Пакистана в дела Афганистана
Global Look Press  /  Saeed Ahmad/XinHua

Кабул, 7 сентября. Сотни жителей столицы Афганистана вышли на акции протеста против действий Пакистана в республике, а также в поддержку сил сопротивления в Панджшере.

Демонстрации в стране начались накануне вечером в нескольких регионах — в самом Кабуле, а также провинции Дайкунди, городах Газни и Герат. Утром во вторник акции продолжились в столице.

Их участники требуют прекращения вмешательства Пакистана в афганскую политику, обвиняя Исламабад в поддержке движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Основные лозунги протестующих — «Смерть Пакистану!» и «Пакистан, покинь Афганистан». Часть активистов подошла к зданию пакистанского посольства.

Кроме того, часть демонстрантов призывает расширить права женщин в стране, фактически продолжая серию публичных акций, которая началась еще на прошлой неделе.

Поступают сообщения о том, что для разгона демонстраций боевики могли открыть стрельбу, однако никаких официальных подтверждений этим данным не публиковалось.

В поддержку участников демонстраций накануне высказался экс-глава Управления национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль.

«Пакистан был и остается врагом Афганистана. Восстание против властей Пакистана — национальный долг и обязанность каждого афганского гражданина», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Антипакистанские настроения, которые и без того распространены на территории Афганистана, усилились после визита в страну главы межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенанта Фаиза Хамида в минувшую субботу. Чиновник посетил соседнюю республику по приглашению командования «Талибана». Целью визита стали переговоры с талибами и афганскими политиками, в том числе бывшим премьер-министром Гульбеддином Хекматияром.

Эта поездка была неоднозначно воспринята афганским населением на фоне сообщений о том, что Исламабад оказывает непосредственную поддержку талибам. Аналогичные заявления в адрес Пакистана делали и командиры сопротивления, сформированного для противостояния радикальной группировке в провинции Панджшер — регионе республики, который до последнего времени оставалась единственным неподконтрольным «Талибану» после захвата движением власти в стране в середине августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан пакистан талибан
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