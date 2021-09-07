Сотни жителей Кабула протестуют против вмешательства Пакистана в дела Афганистана

Кабул, 7 сентября. Сотни жителей столицы Афганистана вышли на акции протеста против действий Пакистана в республике, а также в поддержку сил сопротивления в Панджшере.

Демонстрации в стране начались накануне вечером в нескольких регионах — в самом Кабуле, а также провинции Дайкунди, городах Газни и Герат. Утром во вторник акции продолжились в столице.

Protest in Kabul - with around 1,000 men and women gathered. Chanting slogans against Pakistan, alleging they supported the Taliban in Panjshir... many mentioning the ISI chiefs visit... some also demanding women’s rights. Taliban fighters present too. pic.twitter.com/iOxDsyDpeR — Secunder Kermani (@SecKermani) September 7, 2021

Их участники требуют прекращения вмешательства Пакистана в афганскую политику, обвиняя Исламабад в поддержке движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Основные лозунги протестующих — «Смерть Пакистану!» и «Пакистан, покинь Афганистан». Часть активистов подошла к зданию пакистанского посольства.

اعتراضات در برابر سفارت پاکستان در واشنگتن #آماج_نیوز pic.twitter.com/JgvOT5xOjQ — Aamaj News (@AamajN) September 7, 2021

Кроме того, часть демонстрантов призывает расширить права женщин в стране, фактически продолжая серию публичных акций, которая началась еще на прошлой неделе.

Поступают сообщения о том, что для разгона демонстраций боевики могли открыть стрельбу, однако никаких официальных подтверждений этим данным не публиковалось.

В поддержку участников демонстраций накануне высказался экс-глава Управления национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль.

«Пакистан был и остается врагом Афганистана. Восстание против властей Пакистана — национальный долг и обязанность каждого афганского гражданина», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Антипакистанские настроения, которые и без того распространены на территории Афганистана, усилились после визита в страну главы межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенанта Фаиза Хамида в минувшую субботу. Чиновник посетил соседнюю республику по приглашению командования «Талибана». Целью визита стали переговоры с талибами и афганскими политиками, в том числе бывшим премьер-министром Гульбеддином Хекматияром.

The aerial firing at night was not the firing of the victories of Panjshir but was done in celebration of the arrival of Pakistani ISI Journal Faiz Khamid.#FreeAfghanistan#SavePanjshir pic.twitter.com/WfMMzCKFg2 — گزارش ورزشی (@90RG5mTCsEqcKAl) September 4, 2021

Эта поездка была неоднозначно воспринята афганским населением на фоне сообщений о том, что Исламабад оказывает непосредственную поддержку талибам. Аналогичные заявления в адрес Пакистана делали и командиры сопротивления, сформированного для противостояния радикальной группировке в провинции Панджшер — регионе республики, который до последнего времени оставалась единственным неподконтрольным «Талибану» после захвата движением власти в стране в середине августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.