Александр Васильев поделился с ФАН воспоминаниями о дизайнере Борисе Краснове

В возрасте 60 лет от осложнений на фоне COVID-19 скончался художник-сценограф, дизайнер, продюсер, почетный член Российской академии художеств Борис Краснов. Своими воспоминаниями о мастере в беседе с ФАН поделился российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер и телеведущий Александр Васильев.

Собеседник отметил, что значимость проделанной Борисом Красновым работы трудно переоценить.

«Я с ним не работал, но был знаком. Царствие ему Небесное. Это был человек большого темперамента. Очень любим шоу-бизнесом. Он много работал для великих артистов нашей эстрады. Создавал очень значимые сценические композиции. Часто оформлял концерты, выставки, юбилеи», — сообщил искусствовед.

Александр Васильев также рассказал об обстоятельствах своей личной встречи с мастером.

«Если не ошибаюсь, я только один раз был на его юбилее в Москве. Не помню, в каком это было году. Меня очень впечатлили декорации. Мы были знакомы, но не были друзьями. Я, конечно, чту память и говорю: Царствие Небесное этому талантливому человеку», — сказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

В завершение он назвал самую яркую, на его взгляд, черту, всегда отличавшую Бориса Краснова от коллег.

«Деловая хватка! Он был очень большим организатором. Знатоком своего дела, своего рода связистом — у него были очень прочные связи в мире шоу-бизнеса и артистической богемы. Он знал, что делает», — подытожил Александр Васильев.

Ранее режиссер Алексей Герман — младший в беседе с ФАН поделился подробностями работы над фильмом, повествующем о жизни писателя Сергея Довлатова. По словам собеседника, в работе над картиной он ознакомился с материалами, которые нигде ранее не публиковались.