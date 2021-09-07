Катар возобновит финансирование сектора Газа с помощью нового механизма

Доха, 7 сентября. Катар возобновит финансовую помощь государственным служащим и малоимущим семьям из сектора Газа в рамках нового механизма с участием Палестинской национальной администрации (ПНА) и Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил катарский дипломат Мухаммад аль-Эмади, возглавляющий комитет по восстановлению осажденного анклава.

После встречи с лидерами исламистского движения ХАМАС он сообщил, что выплаты пособий чиновникам и обездоленным семьям, которые были приостановлены в мае, возобновятся в ближайшие дни.

«Все детали [касательно механизма распределения] были рассмотрены, процесс начнется в ближайшее время», — сказал Аль-Эмади.

Qatar plans to resume Gaza funding for civil servants and poor families under a new mechanism involving PA President Abbas and the UN https://t.co/83zDJXrZJN — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 6, 2021

Как отметил источник в ХАМАС в комментарии для Al Jazeera, группировка настойчиво требовала, чтобы государственным служащим было тоже позволено пользоваться катарской помощью.

Чиновники в правительстве Газы действительно могут считаться одобренными получателями после соглашения между разными сторонами, подтвердил Аль-Эмади. Катарский дипломат также сказал, что новое соглашение предполагает полноценное открытие пограничных переходов с прибрежным анклавом, которые Израиль и Египет держат оцепленными. Тем не менее не было никаких прямых указаний на то, когда это может произойти.

Аль-Эмади выразил надежду, что возобновление выплат и открытие границ окажут позитивное влияние на улучшение условий жизни в секторе Газа и помогут всем сторонам выйти из напряженной ситуации.

Qatar will soon resume funding for civil servants and poor families in the Gaza Strip under a new mechanism involving the Western-backed Palestinian Authority and the United Nations, the Gulf state's aid envoy said on Monday.https://t.co/4MzHXVtBOP — The New Arab (@The_NewArab) September 6, 2021

Рука помощи из Дохи

Доха финансировала проекты по восстановлению и инфраструктуре Газы после обострения израильско-палестинского конфликта в 2014 году, но очередной раунд боевых действий в мае нынешнего года побудил Израиль и США потребовать пересмотра выплат.

В тот период в анклав ежемесячно ввозилось 30 млн долларов наличными. Более половины этой суммы уходило на пособия нуждающимся, составлявшие 100 шекелей, остальное — на зарплаты и топливо, необходимое единственной электростанции Газы. Деньги переправлялись через один из контрольно-пропускных пунктов на границе.

Qatar to spend $30 million on salaries for people in Gaza https://t.co/sNb1l7xzgv pic.twitter.com/UnotLnOrm1 — Doha News (@dohanews) July 23, 2016

Израильские официальные лица ранее заявляли, что механизм, возглавляемый ПНА и ООН, может включать выплату катарской помощи в виде ваучеров, а не наличными. Таким образом Тель-Авив пытается предотвратить финансирование военных планов ХАМАС. Список получателей также будет утвержден чиновниками еврейского государства.

Катар вложил более одного млрд долларов в проекты в Газе с 2014 года. Кроме того, эмират пообещал выделить еще 500 млн долларов в конце мая.

Шаг навстречу

Неделей ранее Израиль довольно неожиданно одобрил ряд мер по ослаблению блокады сектора Газа, в том числе открытие главного торгового перехода с палестинским анклавом Керем-Шалом для импорта.

#Gaza's fishing zone was extended to 15 nautical miles and the Kerem Shalom #Crossing has been completely opened for the passage of equipment and goods.https://t.co/rQCv6Wn8IN — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 1, 2021

Еврейское государство также расширило рыболовную зону у побережья сектора Газа до почти 28 км, анонсировал увеличение водоснабжения на пять млн кубометров и рост числа разрешений на въезд для предпринимателей из анклава.

Цель этого послабления, по-видимому, состоит в том, чтобы утихомирить ситуацию в приграничной полосе. В последнее время у стены безопасности наблюдались ожесточенные протесты палестинцев, в результате которых были погибшие и раненые как со стороны ЦАХАЛ, так и в рядах митингующих.