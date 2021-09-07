В Киеве объяснили необходимость минского формата переговоров по Донбассу

Киев, 7 сентября. Украинский политик Алексей Резников заявил о необходимости сохранить минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Существующий формат переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины нужно сохранять даже после привлечения к процессу Соединенных Штатов, отметил Резников.

«Вопрос "Минска" на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США», — сказал он.

В ходе обсуждения была рассмотрена возможность привлечения американской стороны к международным площадкам по урегулированию в Донбассе, добавил политик. Ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня «Минск» нужно сохранить, подчеркнул он.

Ранее киевские власти заявили о возможных нововведениях в переговоры по урегулированию на юго-востоке Украины. В частности, в администрации президента страны призвали преобразовать Минские соглашения в аналог Будапештского меморандума, передает НСН. Также Киев анонсировал участие США в переговорах по урегулированию.