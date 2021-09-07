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Турция подтвердила участие в вопросе управления аэропортом Кабула
Политика
Турция подтвердила участие в вопросе управления аэропортом Кабула
wikipedia.org  /  Meghdad Madadi from Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Анкара, 7 сентября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, какие страны участвуют в дискуссии по вопросу управления аэропортом Кабула.

По его словам, Турция обсуждает этот вопрос с Катаром и США. Ранее эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Что касается аэропорта, то более конкретным аспектом, над которым мы работаем с Катаром и Турцией, является возобновление работы гражданской части аэропорта», — сказала она.

Вместе с тем Псаки добавила, что столичный аэропорт Афганистана планируется использовать для поставок гуманитарной помощи в арабскую республику.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Катар для консультаций о статусе талибов. Американский дипломат также обсуждал со своими коллегами вопрос дальнейшей эвакуации из Афганистана американских граждан, а также лиц, которые желают покинуть страну.

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