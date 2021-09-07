Три российских порта получили разрешение на транзит санкционных продуктов

Москва, 7 сентября. Право на обработку санкционных товаров, следующих транзитом через территорию РФ, получили Большой порт Санкт-Петербург, порты Владивосток и Восточный (Находка, Приморский край).

Ввоз и вывоз санкционной продукции возможет с 6 сентября, следует из сообщения оператора системы отслеживания транзита санкционных товаров ООО «Центр развития цифровых платформ» (ЦРЦП). Порты Санкт-Петербург и Восточный расположены на маршруте транзита товаров из Евросоюза в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Торговые пути из США в Монголию и страны центральной Азии проходят через порт Владивосток.

Транзит санкционных грузов ранее был разрешен через железнодорожные и автомобильные пункты пропуска. В апреле прошлого года Минтрансом РФ был запущен пилотный проект по перевозке данной категории товаров с навигационными пломбами через порты.

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