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Инфантино резко высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
Спорт
Инфантино резко высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Цюрих, 7 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал безумием срыв матча отборочного тура чемпионата мира между Бразилией и Аргентиной.

Инфантино шокирован остановкой матча между «двумя выдающимися командами из Южной Америки». Он считает необходимым решать подобные вопросы, которые возникли в ходе встречи между бразильцами и аргентинцами.

«Некоторые официальные лица, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала игры, чтобы забрать нескольких игроков — это безумие, но нам нужно решать эти проблемы», — цитирует Reuters президента ФИФА.

Матч отборочного тура чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Бразилией стартовал в Сан-Паулу в 22:00 по московскому времени. Через несколько минут встреча была приостановлена. Срыв матча произошел из-за нарушений коронавирусных правил несколькими игроками сборной Аргентины. У санитарных властей Бразилии возникли претензии к футболистам, которые не соблюли карантин по приезде в страну.

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