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На Украине исключили компромиссы с Россией по теме Крыма
Политика
На Украине исключили компромиссы с Россией по теме Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Киев, 7 сентября. Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин обязательно обсудят тему Крыма при личной встрече. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Россия «торгуется» о темах возможных переговоров. Однако, Кулеба уверен, что вопрос Крыма обязательно «будет в повестке дня в любых обстоятельствах».

«Саммитом "Крымской платформы" мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым — это не та тема, по которой могут быть компромиссы», — сказал министр в эфире телеканала «1+1».

Кулеба добавил, что Киев готов к встрече с российским лидером. Он призвал Москву провести переговоры и «откровенный разговор» об отношениях двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил обсуждение Крыма на возможной встрече Путина и Зеленского. По словам представителя Кремля, эта тема «не может быть пунктом повестки дня переговоров», передает НСН.

Российские власти не раз заявляли, что вопрос о принадлежности полуострова давно закрыт. Это должны понять и в США, по словам депутата Госдумы Василия Пискарева. Его возмутило очередное высказывание американского ведомства о полуострове.

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