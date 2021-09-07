На Украине исключили компромиссы с Россией по теме Крыма

Киев, 7 сентября. Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин обязательно обсудят тему Крыма при личной встрече. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Россия «торгуется» о темах возможных переговоров. Однако, Кулеба уверен, что вопрос Крыма обязательно «будет в повестке дня в любых обстоятельствах».

«Саммитом "Крымской платформы" мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым — это не та тема, по которой могут быть компромиссы», — сказал министр в эфире телеканала «1+1».

Кулеба добавил, что Киев готов к встрече с российским лидером. Он призвал Москву провести переговоры и «откровенный разговор» об отношениях двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил обсуждение Крыма на возможной встрече Путина и Зеленского. По словам представителя Кремля, эта тема «не может быть пунктом повестки дня переговоров», передает НСН.

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