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Сахалинский зоопарк пополнился благородными оленями

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 10:32
Общество
Сахалинский зоопарк пополнился благородными оленями
wikipedia.org  /  Dmitry A. Mottl / CC BY-SA 3.0

Южно-Сахалинск, 7 сентября. Сотрудники сахалинского зооботанического парка приняли троих алтайских маралов. Среди новых подопечных есть один трехлетний самец и две полуторагодовые самочки.

Благородные олени около четырех часов добирались до нового местожительства в спефургончике из частного предприятия ООО «Сварог». После месячного карантина посетители зоопарка смогут увидеть новых обитателей. Специалисты считают, что в 2022 году животные могут дать первое потомство.

Алтайские маралы обитают на территории Кавказа, Европы и в некоторых районах Западной и Центральной Азии. Животные предпочитают жить в лесистых местностях и недалеко от травяных лугов. Основная пища для парнокопытных летом состоит из листьев, сена и трав, а зимой — из мух, лишайников и веток.

В середине июня обезьян-капуцинов привезли из Москвы в пензенский зоопарк, сообщал телеканал «360». Они быстро подружились с другими обитателями вольера.

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