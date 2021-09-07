К кому Меган Маркл ревнует принца Гарри

Денвер, 7 сентября. Несмотря на свой переезд в США, принц Гарри все же не может предать некоторые из английских традиций. В конце лета герцог Сассекский стал посетителем благотворительного матча по исключительно английскому виду спорта — поло. Мероприятие прошло в штате Колорадо, пишет Marie Claire.

Поклонники королевской особы были рады видеть его на матче. При этом они выказали удивление отсутствию его супруги — Меган Маркл. Мать малютки Лилибет и карапуза Арчи решила остаться в особняке в Монтесито и присматривать за детьми.

После того, как стало известно о победе команды из Aspen Polo Club, за которую болели супруги, герцогиня все же пожалела о том, что осталась дома.