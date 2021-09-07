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К кому Меган Маркл ревнует принца Гарри
Общество
К кому Меган Маркл ревнует принца Гарри
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office / CC BY 2.0

Денвер, 7 сентября. Несмотря на свой переезд в США, принц Гарри все же не может предать некоторые из английских традиций. В конце лета герцог Сассекский стал посетителем благотворительного матча по исключительно английскому виду спорта — поло. Мероприятие прошло в штате Колорадо, пишет Marie Claire.

Поклонники королевской особы были рады видеть его на матче. При этом они выказали удивление отсутствию его супруги — Меган Маркл. Мать малютки Лилибет и карапуза Арчи решила остаться в особняке в Монтесито и присматривать за детьми.

После того, как стало известно о победе команды из Aspen Polo Club, за которую болели супруги, герцогиня все же пожалела о том, что осталась дома.

Но расстроилась она не только потому, что не смогла разделить с мужем победу любимой команды. Есть и другой, более весомый повод. 40-летнюю герцогиню вывела из себя фотография, где ее 36-летний супруг обнимается с 24-летней Райли Ганци. Энергичная спортсменка ранее приняла участие в турнире по поло вместе со своим братом Грантом и Гарри. Ее не раз уже называли причиной ревности внутри семьи Гарри и Меган.

По сообщениям источников, близких к королевской семье, Меган остро реагирует на любое появление Райли вблизи принца Гарри. В этот раз она тоже по удивительной случайности оказалась рядом.

«Девушка талантлива, красива и очень весела», — сообщал изданию New Idea источник.

По мнению информатора, Райли — именно та женщина, которая могла бы привлечь внимание принца в его холостяцкие годы, ведь она совершенно в его вкусе, а ее родители близки с принцем Чарльзом, и такая партия могла бы быть выигрышной и порадовать всех, но Гарри, конечно же, очень любит Меган.

Слухи о возможном переезде семейства подогревают сложившуюся ситуацию. По мнению многих, именно ревность толкает Меган Маркл к переезду. Она готова покинуть родную Калифорнию, лишь бы не сталкиваться с маячащей Райли.

Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские наконец захотели познакомить королеву Елизавету II с внучкой Лилибет.

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Все новости / Общество / К кому Меган Маркл ревнует принца Гарри
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