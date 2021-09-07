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Цветочная лихорадка: дизайнеры представили гигантские скульптуры из георгинов
Общество

Ленивец с самолетами, эмоджи и паровоз — это лишь часть фигур, представленных на традиционном Параде цветов в Нидерландах. В этом году зрителей удивили не только разнообразием скульптур, но и форматом проведения мероприятия.

Фестиваль проходит с 1936 года и всегда сопровождался праздничным шествием. Однако в этом году карантинные меры из-за COVID-19 внесли свои коррективы — гигантские фигуры из георгинов не проехали по главному проспекту города, а скромно расположились в общественных местах.

Скульптуры завораживают не только огромным количеством цветов, но и своим «оживлением». Сказочная птица начинает крутить головой и открывать клюв, типичный житель США — размахивает американским флагом, а паровоз стучит колесами и, кажется, вот-вот сойдет с рельс.

Однако гигантские фигуры служат не только для развлечения зрителей. Некоторые из них несут и важный социальный подтекст.

«Этот объект называется «Пропавшие» В Америке с 1969 года лица пропавших без вести людей печатают на пакетах с молоком. Таким образом о случившимся удается информировать молодых и пожилых, богатых и бедных граждан», — раскрывает замысел своего произведения дизайнер Стеф ван Дисселдорп.

Место для проведения фестиваля выбрано не случайно. Нидерланды являются одними из главных поставщиков георгинов в мире. Здесь выращивают более 600 тысяч цветов десятков видов.

В 2015 году парад был посвящен художнику Винсенту Ван Гогу, который родился на родине фестиваля — в городе Зюндерт.

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нидерланды цветы парад цветов георгины
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