Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на атаку шарами с зажигательной смесью

Тель-Авив, 7 сентября. Вооруженные силы Израиля нанесли авиационные удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом за совершенные накануне боевиками пуски воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, ставшие причиной трех лесных пожаров в приграничном районе Шаар Ха-Негев.

Сообщается, что в результате налета с использованием истребителей и беспилотных летательных аппаратов были уничтожены мастерская по изготовлению оружия и лагерь подготовки ХАМАС к северу и западу от города Хан-Юнис. Информации о погибших и раненых не поступало, однако, по данным некоторых источников, удары нанесены по жилым районам. Пресс-служба Армии обороны Израиля отметила, что боевики в очередной раз разместили свои военные объекты в мирных зонах, чтобы использовать население в качестве прикрытия.

«ХАМАС продолжает применять тактику террора в отношении мерных жителей», ­­— заявили представительство вооруженных сил.

Ранее представители движения назвали запуск шаров с зажигательной смесью ответом на попытки Израиля помешать передаче финансовой помощи из Катара палестинским семьям, о чем в прошлом месяце договорились Тель-Авив и Доха. Аналогичные действия боевики ХАМАС предприняли неделю назад, на что ВВС еврейского государства также ответили авиационными ударами.

Hamas,

we will continue to send over incendiary baloons, the border and into Israel pic.twitter.com/FT9bFGZdCR — Alberto Allen (@albertoallen) September 4, 2021

В последнее время подобные инциденты происходят все чаще после относительно спокойного периода, который последовал за 11-дневным вооруженным конфликтом в мае текущего года и достигнутым в итоге перемирием. С тех пор Израиль для снижения напряженности снял ряд ограничений, наложенных на Газу, в том числе упростил импорт и экспорт товаров, разрешил въезд для бизнесменов и торговцев на территорию еврейского государства, а также расширил рыболовецкую зону автономии. Тем не менее первый запуск ракет со стороны ХАМАС, совершенный в середине августа, а также участившиеся пуски шаров регулярно ставят под угрозу предпринятые израильтянами меры по стабилизации обстановки вокруг сектора Газа.