Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на атаку шарами с зажигательной смесью

Тель-Авив, 7 сентября. Вооруженные силы Израиля нанесли авиационные удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом за совершенные накануне боевиками пуски воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, ставшие причиной трех лесных пожаров в приграничном районе Шаар Ха-Негев.
⚠️BREAKING⚠️— COVID1948 (@covid1948) September 7, 2021
*Israeli warplanes strike sites in Khan Yunis, #Gaza*#GazaUnderAttack #Israel pic.twitter.com/3jh9UfaN2P
Сообщается, что в результате налета с использованием истребителей и беспилотных летательных аппаратов были уничтожены мастерская по изготовлению оружия и лагерь подготовки ХАМАС к северу и западу от города Хан-Юнис. Информации о погибших и раненых не поступало, однако, по данным некоторых источников, удары нанесены по жилым районам. Пресс-служба Армии обороны Израиля отметила, что боевики в очередной раз разместили свои военные объекты в мирных зонах, чтобы использовать население в качестве прикрытия.
«ХАМАС продолжает применять тактику террора в отношении мерных жителей», — заявили представительство вооруженных сил.
Ранее представители движения назвали запуск шаров с зажигательной смесью ответом на попытки Израиля помешать передаче финансовой помощи из Катара палестинским семьям, о чем в прошлом месяце договорились Тель-Авив и Доха. Аналогичные действия боевики ХАМАС предприняли неделю назад, на что ВВС еврейского государства также ответили авиационными ударами.
Hamas,— Alberto Allen (@albertoallen) September 4, 2021
we will continue to send over incendiary baloons, the border and into Israel pic.twitter.com/FT9bFGZdCR
В последнее время подобные инциденты происходят все чаще после относительно спокойного периода, который последовал за 11-дневным вооруженным конфликтом в мае текущего года и достигнутым в итоге перемирием. С тех пор Израиль для снижения напряженности снял ряд ограничений, наложенных на Газу, в том числе упростил импорт и экспорт товаров, разрешил въезд для бизнесменов и торговцев на территорию еврейского государства, а также расширил рыболовецкую зону автономии. Тем не менее первый запуск ракет со стороны ХАМАС, совершенный в середине августа, а также участившиеся пуски шаров регулярно ставят под угрозу предпринятые израильтянами меры по стабилизации обстановки вокруг сектора Газа.