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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на атаку шарами с зажигательной смесью
Весь мир
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на атаку шарами с зажигательной смесью
Global Look Press  /  Sameh Rahmi / ZUMAPRESS.com

Тель-Авив, 7 сентября. Вооруженные силы Израиля нанесли авиационные удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом за совершенные накануне боевиками пуски воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, ставшие причиной трех лесных пожаров в приграничном районе Шаар Ха-Негев.

Сообщается, что в результате налета с использованием истребителей и беспилотных летательных аппаратов были уничтожены мастерская по изготовлению оружия и лагерь подготовки ХАМАС к северу и западу от города Хан-Юнис. Информации о погибших и раненых не поступало, однако, по данным некоторых источников, удары нанесены по жилым районам. Пресс-служба Армии обороны Израиля отметила, что боевики в очередной раз разместили свои военные объекты в мирных зонах, чтобы использовать население в качестве прикрытия.

«ХАМАС продолжает применять тактику террора в отношении мерных жителей», ­­— заявили представительство вооруженных сил.

Ранее представители движения назвали запуск шаров с зажигательной смесью ответом на попытки Израиля помешать передаче финансовой помощи из Катара палестинским семьям, о чем в прошлом месяце договорились Тель-Авив и Доха. Аналогичные действия боевики ХАМАС предприняли неделю назад, на что ВВС еврейского государства также ответили авиационными ударами.

В последнее время подобные инциденты происходят все чаще после относительно спокойного периода, который последовал за 11-дневным вооруженным конфликтом в мае текущего года и достигнутым в итоге перемирием. С тех пор Израиль для снижения напряженности снял ряд ограничений, наложенных на Газу, в том числе упростил импорт и экспорт товаров, разрешил въезд для бизнесменов и торговцев на территорию еврейского государства, а также расширил рыболовецкую зону автономии. Тем не менее первый запуск ракет со стороны ХАМАС, совершенный в середине августа, а также участившиеся пуски шаров регулярно ставят под угрозу предпринятые израильтянами меры по стабилизации обстановки вокруг сектора Газа.

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израиль хамас сектор газа
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