Бой с тенью: почему Ливия сохраняет статус главного транзитного пункта для контрабанды наркотиков

Подписание в октябре прошлого года соглашения о постоянном перемирии и последовавшее за этим формирование переходного Правительства национального единства (ПНЕ) преподнесли на международной арене как новую страницу истории Ливии. Страна перешла от боевых действий к политическому урегулированию, а новые власти заявили о планах восстановить безопасность и стабильность на территории государства.

Однако, несмотря на громкие заявления, обстановка в Ливии не изменилась. Наоборот, трафик нелегальной миграции, а вместе с ней и наркотиков, в 2021 году увеличился, на западе страны активизировалась террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). При этом ни правительство, ни миссия ООН, ни европейская операция IRINI, призванная следить за контрабандой в Средиземноморье, не могут повлиять на ситуацию.

Международная редакция Федерального агентства новостей подробно изучила сложившуюся обстановку в странах Магриба, проследила за передвижением запрещенных веществ и установила ответственных за незаконную деятельность.

Последствия революции

После «арабской весны» и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году объемы контрабанды резко выросли. Хаос и борьба за власть создали в регионе благоприятную почву для преступных элементов.

В ходе неразберихи большинство сторонников Каддафи были вынуждены покинуть свои посты и даже бежать из страны. Это касалось не только высокопоставленных должностных лиц, но и представителей службы безопасности.

Большинство ключевых объектов остались без присмотра, начиная от тайников с оружием и заканчивая тюрьмами. Тысячи бежавших заключенных впоследствии вступили в ряды вооруженных группировок.

Придя к власти, Переходный национальный совет Ливии начал интегрировать разрозненные бандформирования в службы безопасности через переходные органы МВД и министерство обороны. Официально они считались «защитниками», но по сути так и остались бандитами и преступниками, разделившими Триполитанию на зоны контроля.

Ярким примером могут послужить так называемые «Силы специального сдерживания», больше известные как экстремистская группировка RADA под руководством террориста Абд аль-Рауфа Карры. Бандформирование захватило центральные улицы Триполи и международный аэропорт Митига, который впоследствии остался единственной действующей воздушной гаванью в столице. Там же радикалы открыли тюрьму, где содержат похищенных людей, требуя за них выкуп.

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Среди незаконно удерживаемых лиц в частной тюрьме «Митига» оказались российский социолог Максим Шугалей и его коллега и переводчик Самер Суэйфан. Несмотря на все полученные разрешения на проведение исследований в регионе, их похитили и поместили в камеру, где на протяжении полутора лет пытали и содержали в антисанитарных условиях, вплоть до освобождения.

Федеральное агентство новостей /

Стоит обратить внимание, что ливийские власти не смогли оказать какое-либо влияние на главаря RADA. Дело в том, что лидеры вооруженных группировок заняли ключевые позиции в населенных пунктах страны и не подчиняются центральному аппарату. Каждый из них преследует свои цели, включая вымогательство, контрабанду людей и контроль над наркотрафиком.

О трафике и кризисе

Согласно открытым источникам, в период с конца 1990-х и начала 2000-х годов Ливия являлась транзитной зоной и небольшим рынком сбыта наркотиков, особенно каннабиса из Марокко. До 2011 года другие наркотики, включая героин и кокаин, имели маленькие нишевые рынки в прибрежных городах Ливии и представляли собой относительно небольшие поставки.

После свержения Каддафи эти потоки значительно увеличились. Ливийские власти и контрабандисты склонны обобщенно говорить о «наркотиках», однако необходимо проводить различие между запрещенными веществами и рецептурными лекарствами.

Понимание этих тонкостей дает представление о том, кто контролирует рынок, какие географические районы служат транзитными местами и пунктами назначения для определенных лекарств, а также о том, как местные субъекты пересекаются с внешними поставками.

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Блоки смолы каннабиса из Марокко, следующие транзитом из Ливии в Египет и далее в Европу, являются наиболее устойчивым наркотрафиком. Поставки, как правило, проходят через южный Алжир и северный Нигер по так называемому перевалу Сальвадор, где соединяются границы трех государств.

Большинство крупных перевозок осуществляется транзитом через южные города Сабха, Убари и далее в обход Куфры в Каир. Перевозками занимаются контрабандисты из племен тубу или туарегов. Они наладили маршрут через пустыню, где практически невозможно отследить их передвижения.

Хотя потоки не прекращаются в течение всего года, самые большие партии обычно приходятся на период с конца зимы до начала весны, когда условия для передвижения по Сахаре являются оптимальными.

Ливийская национальная армия (ЛНА), занимающаяся охраной восточной части страны, периодически ловит контрабандистов. Однако основной наркотрафик продолжает развиваться, поскольку территория пустыни обширна и нет возможности отследить все передвижения «курьеров».

Прибрежные поставки каннабиса через морские порты Ливии также становятся все более распространенными. Некоторые грузы, перевезенные из Марокко и Алжира, попадают в страну через Средиземное море, в частности, в порты Аль-Хомс и Мисурата на западе.

Их складируют на территории гавани, откуда потом переправляют в страны ЕС. Этот этап работы пересекается с печально известными потоками мигрантов из Триполи, Зувары и Аз-Завии.

Авторы доклада из United States Institute of Peace (USIP) подробно описали схему доставки запрещенного вещества через Средиземное море. Каннабис нарезается и вручается беженцам, которые стремятся попасть в Европу в поисках лучшей жизни. «Курьеры» таким образом оплачивают свой долг перед контрабандистами.

Кокаин

Потоки кокаина через Ливию, как правило, менее часты, но перемещаются большими, тщательно охраняемыми конвоями отдельно от других наркотиков и прямого незаконного оборота.

Запрещенное вещество перевозится крупными партиями, которые охраняют, начиная с места его происхождения. Кокаин доставляется из Латинской Америки в Западную Африку либо по морю, либо по воздуху. После маршрут пролегает через Сахель на север Нигера и далее на юг Ливии.

Перевалочным пунктом в североафриканском государстве, как и для каннабиса, для этого наркотика является Сабха. Оттуда товар доставляется в прибрежные города Триполи, Хомс и Мисурату, где грузится на корабли или самолеты и отправляется в Европу.

Представители European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) провели ряд интервью и установили, что перевозчики кокаина зачастую платят ливийским боевикам, бандформированиям и племенам за то, чтобы они оставались вне маршрутов в ключевые даты, когда должны прибыть конвои. Это позволяет им быстро и без помех продвигаться через пустыню к побережью.

Позже динамика конфликта на юге североафриканского государства и бандитизм на севере Нигера сделали меры безопасности менее предсказуемыми. В итоге сухопутные потоки кокаина сократились. Вместо них увеличилось количество доставки товара по морю.

Новый маршрут пролегает из Латинской Америки в Западную Африку. Далее — в порты Марокко, Алжир и Ливию, откуда направляется в Европу. Специалисты EMCDDA также рассказали о мелкомасштабных перевозках. Запрещенное вещество поставляется в страны ЕС на борту самолетов с деловыми и политическими миссиями.

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Экстази и амфетамины

Ливия является одновременно страной транзита и небольшим рынком сбыта синтетических наркотиков. Основной маршрут проходит через морские порты Триполи, Аль-Хомса и Мисураты, а иногда и через аэропорты. После контрабандисты распределяют их в Тунис и Египет, где есть существенный спрос.

Крупные рынки реализации экстази и амфетамина располагаются в странах Западной Африки. «Курьеры» доставляют товар в Сабху и через южную границу в Нигер, откуда продукция распределяется между покупателями в Сахеле.

Как правило, поставки синтетических веществ осуществляются в небольших посылках или прячутся в электротоварах и путешествуют наряду с другими законными и прямыми торговыми операциями по сухопутным маршрутам.

Героин

В конце 1990-х и начале 2000-х годов в Ливии существовала ограниченная, но серьезная проблема с опиоидами. По данным Управления по наркотикам и преступлениям Организации Объединенных Наций (УНПООН), употребление героина в Триполи составляло 0,1–0,3% от населения.

Ситуация радикально изменилась в худшую сторону в 2017 году, когда в Афганистане возобновили рекордное производство героина. Это создало переизбыток на мировом рынке, что побудило контрабандистов использовать Африку не только как транзитный регион, но и в качестве субъекта сбыта.

Опиоид из Кабула следовал в Индию и потом либо по морю, либо по воздуху доставлялся в Восточную Африку, оттуда через Сахель по суше перевозился в Ливию.

В североафриканском государстве героин в основном перевозится через Сабху или поступает в страну в небольших количествах из Египта. Случайные грузы также переправляются из Европы через морские порты запада, включая Аль-Хомс.

Контрабанда фармацевтических препаратов

Эксперты предполагают, что наиболее значительным расширением рынка наркотиков и транзитных потоков Ливии является бурно развивающийся бизнес. Таможенники в морских портах и аэропортах подтверждают, что они лишь изредка открывают транспортные контейнеры в качестве выборочной проверки или когда возникают проблемы с оформлением документов.

В североафриканском государстве существует два маршрута для контрабанды фармацевтических препаратов: прибрежный и сухопутный.

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Подавляющее большинство таблеток приходит в страну через ее порты и в меньшей степени — аэропорты. Они обслуживают быстроразвивающиеся рынки во всех прибрежных городах Ливии и их окрестностях.

В основном незаконные лекарства, отпускаемые по рецепту, доставляются из Европы в Триполи, Аль-Хомс и Мисурату. Часть из них реализуется местными аптекарями, которые торгуют из-под прилавка. Большая партия поступает как в Тунис, так и из Туниса.

Некоторые грузы также перемещаются на юг. Там рынок смешивается с фармацевтическими нелегальными препаратами, ввозимыми из Западной Африки на север и через район Сабхи.

Отпускаемые по рецепту лекарства импортируются в Ливию преступными бандами, лидерами бизнеса и вооруженными группировками. Все они стремятся получить прибыль от быстроразвивающегося сектора.

Пандемия COVID-19

Еще одним фактором изменения потоков наркотрафика стала коронавирусная инфекция. Марокко, Алжир, Тунис и Ливия закрыли свои границы и прекратили въездные и выездные воздушные и морские перевозки для путешественников. Однако импорт и экспорт товаров продолжился.

Значительно возросли масштабы наблюдения и обеспечения безопасности на контрольно-пропускных пунктах. Эти политические меры позволили перенаправить некоторые потоки наркотиков.

Часть партий смолы каннабиса, которая ранее пересекала Гибралтарский пролив и Альборское море, теперь отправляется в Испанию из атлантических портов Марокко. Некоторые контрабандисты психотропных веществ, действующие между Тунисом и Триполи, перешли с сухопутных маршрутов на морской оборот.

Существует мало доказательств того, что пандемия, усиленная правоохранительная деятельность и ограничения на передвижение сильно повлияли на производство, оборот или потребление наркотиков. Крупные поставки гашиша через границу Алжира и Марокко в Ливию продолжаются, в то время как в Тунисе ежедневно происходят аресты за употребление или продажу наркотиков.

Сектор безопасности

Последствия незаконного оборота, контрабанды и употребления наркотиков особенно пагубно сказываются на секторе правосудия и безопасности. Огромные богатства, извлеченные из торговли людьми и контрабанды, укрепили влияние группировок и свели к нулю усилия по реформированию или стратегии борьбы, связанной с этим криминальной динамикой. Ряд решений делает эту ситуацию особенно острой в Ливии, в частности, интеграция бандформирований в ведомства государственной безопасности. Некоторые бригады присоединились к министерству юстиции, управляя тюрьмами и центрами содержания под стражей, а также службой безопасности судов.

Другие примкнули к министерству обороны, охраняя границы и работая над вопросами национальной безопасности. Возможно, самая большая группа вошла в состав министерства внутренних дел, взяв на себя функции полиции, погранслужбы и иммиграционного контроля. Хотя эти ведомства стали получать зарплаты из бюджета, правительство не имеет над ними фактического контроля. Банды руководствуются исключительно собственными интересами, но при этом имеют доступ к оружию, автомобилям 4×4, униформе и полномочиям. Наряду с этими организациями старые структуры полиции, пограничной охраны и других ведомств сохранились, но их новые коллеги превзошли их по вооружению и численности.

Государство, по сути, предоставило вооруженным группировкам Ливии начальные средства, оборудование и легитимность для работы в соответствии со своими интересами, что для многих прямо или косвенно означает участие в незаконной экономике и торговле наркотиками. Наделив полномочиями эти структуры, становится очень трудно изменить баланс сил в пользу центральных государственных служб безопасности. Сохраняющийся вакуум безопасности и широкое распространение владения оружием привели к резкому росту преступности в Ливии.

По данным прокуроров, непредумышленное убийство («случайное убийство», как его называют в Ливии) происходит гораздо чаще, чем в прошлом, особенно среди молодежи. Специализированный прокурор по делам несовершеннолетних и адвокаты, опрошенные по поводу этой динамики, ссылались на употребление наркотиков и алкоголя в качестве частого фактора, способствующего этому. Организованная преступность растет, но судьи, прокуроры и адвокаты отмечают, что бороться с ней практически невозможно в нынешних условиях.

Во-первых, арест контрабандистов и торговцев людьми является чрезвычайно сложной задачей, поскольку банды, связанные с незаконной деятельностью, вооружены лучше, чем силы государственной безопасности. Во-вторых, в редких случаях подозреваемых перехватывают вооруженные группы, связанные с министерством внутренних дел, которые выполняют полицейские функции.

Прокуроры отмечают сложность официального предъявления обвинения или рассмотрения таких дел, учитывая, что поставщики услуг по обеспечению безопасности группировки часто не соблюдают правильные процедуры ареста полицией, сроки содержания под стражей до предъявления обвинения, уголовно-процессуальные кодексы или законы о доказательствах. Судебная полиция, которая отвечает за обеспечение безопасности суда и транспортировку задержанных на слушания и обратно, отмечает, что автоколонны, перевозящие конфиденциальных, высокопоставленных лиц, представителей племени или группировок в качестве общающихся задержанных, уязвимы для угроз или нападений.

Здания судов подвергались атакам или окружались боевиками. Судьи и судебный персонал пользуются защитой только на своем рабочем месте, даже при рассмотрении деликатных дел. Таким образом, они уязвимы для насилия, угроз и давления. Кроме того, судьи отмечают, что Уголовный кодекс Ливии, принятый в 1953 году, требует модернизации, чтобы они могли справляться с развивающейся природой организованной преступности.

Игнорируемая проблема

В настоящее время ситуация остается прежней. Группировки, ответственные за трафик мигрантов, топлива и наркотиков, продолжают получать зарплату из государственного бюджета и под прикрытием официального статуса заниматься контрабандой. Миссия ЕС IRINI, которую создали для мониторинга незаконного транзита в Средиземном море, не показывает результатов. В то же время новое Правительство национального единства рассматривает проект по интеграции других бандформирований в структуры власти.

Кабинет министров за полгода существования не смог продвинуться в решении вопроса о вооруженных группировках на западе. Наркотрафик и нелегальная миграция остаются острой проблемой Ливии, борьба с которой ограничивается пока только заявлениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.