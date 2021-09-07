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В Польше объяснили, почему НАТО боится российско-белорусских маневров «Запад-2021»
Армия
В Польше объяснили, почему НАТО боится российско-белорусских маневров «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Варшава, 7 сентября. Российские военные учения «Запад-2021» нервируют западную общественность настолько, что маневры обсуждают даже в продуктовых магазинах, пишет Do Rzeczy.

Традиционные российско-белорусские учения будут проходить с 10 по 16 сентября на полигонах двух государств. В тренировочных мероприятиях задействуют порядка 760 единиц боевой техники, более 80 самолетов и вертолетов, а также около 200 тысяч военнослужащих. Эти маневры и раньше нервировали поляков, но теперь они спровоцировали в республике настоящую панику, приводит «ПолитРоссия» публикацию аналитика Гжегожа Янишевски. На этом фоне эксперт объяснил, почему страны НАТО так боятся предстоящих маневров.

«Российская армия фактически отрабатывает проведение полномасштабной операции от Арктики до Черного моря, а "Запад" в этом году станет крупнейшей тренировочной имитацией боевых действий в Европе за 40 лет», — отметил он.

Янишевски полагает, что тренировочные мероприятия едва ли станут поводом для полномасштабного вооруженного противостояния между Россией и НАТО. В то же время провокаций он исключать не стал.

Ранее варшавский журналист Мариуш Ковальчик заявил, что польская армия не сможет сдержать российских военных, если ввяжется в войну. Как отмечает Infox, полякам не поможет даже американская техника.

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Все новости / Армия / В Польше объяснили, почему НАТО боится российско-белорусских маневров «Запад-2021»
россия белоруссия польша нато запад-2021
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