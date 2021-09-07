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Уровень знаний современных выпускников вузов не соответствует ожиданиям работодателей
Общество
Уровень знаний современных выпускников вузов не соответствует ожиданиям работодателей
pexels.com

Москва, 7 сентября. Согласно данным рекрутинговой компании HeadHunter, работодатели не довольны уровнем знаний современных выпускников вузов.

Проведенное исследование показало, что работодатели заявляют о плохой подготовке современных выпускников вузов. Так, большинство (93%) считают, что для работы их уровня знаний недостаточно, передают «Известия».

Также у работодателей существуют четкие предпочтения по профилю образования будущих работников. Большая часть (56%) нуждается в специалистах технического профиля. В выпускниках художественных специальностей заинтересованы всего 3% работодателей.

Спрос на представителей технических специальностей обусловлен автоматизацией производственных процессов. Дефицит профессионалов этой сферы наблюдается из-за быстро растущих темпов появления новых технологий.

Как ранее сообщалось, дизайнер штор и няня вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве. Рейтинг был составлен аналитиками сервиса Работа.ру.

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