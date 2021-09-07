Россиянка назвала лучшие места для первого отдыха на море

Москва, 7 сентября. Российская туристка рассказала о курортах внутри страны, куда, по ее мнению, следует отправиться тем, кто еще не был на морском побережье.

Путешественница считает, что в первую очередь выбор места для отдыха должен зависеть от личных предпочтений человека. Это могут быть галечные или песчаные пляжи, особенный климат или ландшафт курорта, большое количество достопримечательностей либо природная красота.

По мнению автора, в Краснодарском крае можно выбрать Имеретинский курорт. Женщина отметила, что именно там находится множество знаменитых достопримечательностей. Например, Олимпийский парк со спортивными объектами. Цены на жилье, по словам блогера, невысокие. Также она отметила длинные прогулочные набережные и вкусный кофе.

Следующий фаворит россиянки — Ялта. Туристка оценила пляжи курорта и его окрестностей. Минусов в Ялте для себя женщина не смогла найти, но кому-то, по ее словам, может не хватать привычных сервисов и услуг.

«Однако здесь есть альтернатива абсолютно всему», — добавила туристка в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Третьим курортом, куда путешественница советует съездить, стал Туапсинский район Краснодарского края. По мнению блогера, этот регион понравится тем, кто любит отдыхать на природе.

«Достопримечательности здесь труднодоступные и в большей степени природные, но это настоящее место для души», — отметила она.

Адлер и Анапа возглавили рейтинг самых популярных российских курортов. К такому выводу пришли аналитики Travelata.ru на основе статистических данных. Отмечается, что на это направление приходится 31% бронирований.