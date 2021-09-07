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УЕФА изменил протокол тестирования на COVID-19 после скандала на отборочном матче ЧМ-2022

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 10:06
Спорт
УЕФА изменил протокол тестирования на COVID-19 после скандала на отборочном матче ЧМ-2022
Global Look Press  /  Vitalii Kliuiev(Vitleo) via www./www.imago-images.de

Ньон, 7 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) освободил некоторых футболистов от необходимости проходить тестирование на коронавирус нового типа перед игрой.

В список попали спортсмены, которые прошли вакцинацию от COVID-19 и/или те, кто недавно переболел. Информация об этом появилась в официальном релизе организации.

Ответственность за это передана официальным представителям команд, которые будут следить, необходимо ли игрокам проходить тестирование при въезде в ту или иную страну. Кроме того, они должны проверять, признана ли вакцина, которую сделали футболисты или члены клуба в стране. Ответственность за возможные нарушения будет лежать на руководстве команды, сообщает RT.

Решение было принято после скандального матча между Аргентиной и Бразилией в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022. Игра была отменена после появления полицейских на поле. По официальной информации, это произошло из-за нарушения карантинных правил игроками аргентинской команды. Капитан сборной Аргентины Лионель Мессии считает такое поведение властей «позором».

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