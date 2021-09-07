Хавбек «Барселоны» Алекс Кольядо может продолжить карьеру в РПЛ

Барселона, 7 сентября. Полузащитник каталонской «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в один из российских клубов.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что воспитанник сине-гранатовых Алекс Кольядо может перейти в один из российских клубов в последний день трансферного окна. В интервью изданию Marca он назвал полузащитника «необыкновенным парнем» и сообщил, что хавбек был интересен бельгийскому «Брюгге», однако трансфер сорвался.

«Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции еще не закрыты», — подчеркнул Лапорта.

В прошлом сезоне Кольядо выступал за резервную команду «Барселоны», пишет RT. В 22 матчах полузащитник забил восемь голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кольядо в 5 миллионов евро.

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