Потери российских кондитеров на фоне спора с Белоруссией составили $9 млн

Москва, 7 сентября. Российские экспортеры кондитерских изделий в период октябрь 2020 года — август 2021 года недополучили около 9 млн долларов выручки на фоне выпавших объемов поставок.

Причиной этому стали ограничения на продажу в Белоруссии конфет с сорбитовым сиропом, сообщили в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»). Порядка полутора лет потребуется на восстановление потерянных позиций на белорусском рынке. Добавки Е420i и E420ii (сорбит и сорбитовый сироп) используются как подсластители и эмульгаторы, пишет РБК.

Белоруссия осенью прошлого года потребовала наносить на кондитерские изделия с сорбитовым сиропом маркировку о его наличии с указанием, что при чрезмерном употреблении он может оказывать слабительное действие. Без нее продукция в республике изымалась из оборота. Под запретом оказались товары марок «Русский кондитер», Азовская кондитерская фабрика, «Белогорье» и другие. Возобновления поставок удалось добиться в августе этого года.

Некоторые производители конфет в России скорректируют рецептуру своих товаров, чтобы компенсировать подорожание используемых для начинки жиров.