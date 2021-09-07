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Суда военной авиации получат новейшие поисково-прицельные комплексы «Касатка»
Армия
Суда военной авиации получат новейшие поисково-прицельные комплексы «Касатка»
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Москва, 7 сентября. Летательные аппараты Минобороны РФ получат новейшие поисково-прицельные комплексы «Касатка», сообщил директор научно-производственного предприятия «Радар ммс» Иван Анцев.

Предприятие уже не первый год сотрудничает с МО РФ, отметил Анцев в беседе с ТАСС. По его словам, работы по размещению комплексов «Касатка» на судах военной авиации уже начались.

Поисково-прицельные системы также применяются и в гражданской сфере. Например, на беспилотниках, используемых для доставки грузов, геологоразведки или мониторинга поверхности.

«Его эффективность уже оценили ряд крупных геологоразведочных компаний и МЧС России», — добавил Анцев.

«Касатка» работает под управлением многофункциональной информационно-управляющей системы. Эти комплексы предназначаются для поиска подводных и надводных объектов, спасательных работ и прочего.

Ранее стало известно, что в России началось серийное производство новых ракет «Изделие 305Э». Кроме этого, в «НПК «Техмаш» улучшили характеристики авиабомбы «Дрель», передает RT.

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